В Эстонии растет риск вспышек инфекционных заболеваний

В течение последних десяти лет вакцинация детей от опасных инфекционных заболеваний в Эстонии постоянно снижается. Таким образом, мы достигли ситуации, когда Эстонии угрожает реальная опасность возвращения тяжелых инфекционных заболеваний, - сообщает Касса здоровья Эстонии.
Главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных болезней Ирина Филиппова из Департамента здоровья заявила, что государственные границы никак не ограничивают распространение инфекционных заболеваний.
- В современном глобализированном мире инфекция может распространяться из любой части мира в другую в течение дня. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения в последние годы в Европе повысился уровень распространения заболеваний, которые предотвращаются вакцинацией. Такого высокого уровня заболеваемости не наблюдалось десятилетиями. Например, в 2022 году в Европе было зарегистрировано 331 случай дифтерии, один из которых закончился летальным исходом, годом ранее была вспышка полиомиелита в Таджикистане, а в 2018 году непривитый ребенок умер от коклюша в Латвии. В 2017‒2019 гг. в Европе была вспышка кори, заболело более 200 тысяч человек, - привела Филиппова примеры из статистики других стран.
Но и Эстония не осталась в стороне - вспомним, например, вспышку кори на Сааремаа в 2018 году. В 21 веке нас не обошли стороной ни краснуха, ни эпидемический паротит.
Вакцинация безопаснее, чем заболевание
Ирина Филиппова объяснила, что задача иммунной системы - распознавать, запоминать и быстро начинать борьбу с болезнетворными микроорганизмами, с которыми организм человека может контактировать в течение своей жизни.
- Вакцинация, безусловно, является менее обременительным и более безопасным способом достижения иммунитета, чем заражение инфекционным заболеванием. Невозможно предсказать, насколько тяжело будет протекать заболевание и какие могут быть последствия. Иммунные клетки, приобретенные с помощью вакцины, распознают возбудителя заболевания и в большинстве случаев предотвращают заболевание, - рассказала Филиппова.
Однако устойчиво циркулирует миф о том, что вакцинация ослабляет иммунную систему. На самом деле все наоборот – вакцинация активирует и тренирует иммунную систему, позволяя защитить организм от возбудителей инфекции, с которыми мы раньше не сталкивались.
- Вакцины не могут вызвать заболевание, потому что они содержат ослабленные или убитые возбудители или их частицы, - объяснила Филиппова.
Дезинформация влияет на решения людей
Ирина Филиппова заявила, что в интернете и в средствах массовой информации распространяется много противоречивой информации о вакцинации.
- Противники вакцин наносят большой вред, активно распространяя дезинформацию через различные каналы СМИ. Система здравоохранения Эстонии построена на доказательной медицине и науке, которая достаточно доказала эффективность и безопасность современных вакцин. При принятии решения о вакцинации вашего ребенка следует полагаться только на информацию из официальных источников информации и при необходимости обращаться за консультацией к специалисту - прежде всего к своему семейному врачу или медсестре или к лечащему врачу. Со специфическими вопросами также можно обратиться за консультацией к врачам-инфекционистам, Департаменту здоровья или Департаменту лекарств, - порекомендовала Филиппова.
Почему необходимо делать прививки от инфекционных заболеваний именно в грудном или детском возрасте? Ирина Филиппова пояснила, что цель такой вакцинации – выработать оптимальный иммунный ответ.
- Уровень содержания антител, полученных от матери, снижается у младенца в течение нескольких месяцев, поэтому важно вовремя начать вакцинацию ребенка согласно календарю прививок. Следует помнить, что некоторые инфекционные заболевания особенно опасны для младенцев и детей раннего возраста, например, ротавирусный энтерит (вирусная кишечная инфекция) может очень тяжело переноситься грудным ребенком. Для данной возрастной группы особенно опасен коклюш, больше всего смертей среди малышей до трех месяцев, - заявила Филиппова.
Скоро дети, родители которых отказались от вакцинации, станут взрослыми. Это позволит им самим принимать решения о вакцинации, но можно ли делать вакцинации, пропущенные в детстве, и во взрослом возрасте? Ирина Филиппова:
- Если в детстве человек не был привит от коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, гепатита В и ВПЧ, во взрослом возрасте вакцинация от этих заболеваний возможна, но уже за свой счет. План иммунизации предусматривает бесплатную вакцинацию взрослых от дифтерии и столбняка.
Также следует учитывать, что вакцины могут отличаться от детских вакцин и их эффективность может быть ниже, и график вакцинации также может быть другим. Взрослых, как правило, не вакцинируют от Haemophilus influenzae типа b, а также не проводят вакцинации ротавирусной и противотуберкулезной вакцинами, поскольку они показаны детям.