В Эстонии растет риск вспышек инфекционных заболеваний

Однако устойчиво циркулирует миф о том, что вакцинация ослабляет иммунную систему. На самом деле все наоборот – вакцинация активирует и тренирует иммунную систему, позволяя защитить организм от возбудителей инфекции, с которыми мы раньше не сталкивались.

- Вакцины не могут вызвать заболевание, потому что они содержат ослабленные или убитые возбудители или их частицы, - объяснила Филиппова.

Дезинформация влияет на решения людей

Ирина Филиппова заявила, что в интернете и в средствах массовой информации распространяется много противоречивой информации о вакцинации.

- Противники вакцин наносят большой вред, активно распространяя дезинформацию через различные каналы СМИ. Система здравоохранения Эстонии построена на доказательной медицине и науке, которая достаточно доказала эффективность и безопасность современных вакцин. При принятии решения о вакцинации вашего ребенка следует полагаться только на информацию из официальных источников информации и при необходимости обращаться за консультацией к специалисту - прежде всего к своему семейному врачу или медсестре или к лечащему врачу. Со специфическими вопросами также можно обратиться за консультацией к врачам-инфекционистам, Департаменту здоровья или Департаменту лекарств, - порекомендовала Филиппова.

Почему необходимо делать прививки от инфекционных заболеваний именно в грудном или детском возрасте? Ирина Филиппова пояснила, что цель такой вакцинации – выработать оптимальный иммунный ответ.