Началась смена табличек на переименованных нарвских улицах Даумана и Тиймана

Как сообщила Нарвская горуправа, для замены изготовлено 52 адресные таблички: 21 с наименованием ул.Кивилинна, 27 - ул.Солдина, 4 - Суур-Солдина теэ. Также сделано 60 дорожных знаков.

Cтарший нарвский специалист по организации дорожного движения Игорь Круглов сообщил, что все адресные таблички поменяют в течение 25-26 апреля.

Установка новой адресной таблички на фасаде дома по ул.Кивилинна в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Как писало "Северное побережье" ранее, Нарвская горуправа выделила из резервного денежного фонда департаменту городского хозяйства 5582 евро на изготовление и замену табличек на улицах Кивилинна (бывшая ул. Антса Даумана), Солдина (бывшая ул. Альберта-Августа Тиймана) и Суур-Солдина теэ (бывшая Солдино теэ).

Решение о переименовании трех перечисленных улиц Нарвское горсобрание приняло 26 января 2023 года после многих лет затягивания и обсуждений. В регистрах эти улицы уже фактически сменили наименования, но на зданиях пока оставались старые таблички.

Мэр Нарвы Катри Райк заверила, что горожанам не придется тратить свои деньги на смену табличек: "Никаких трат для товариществ не будет".

Вдобавок Нарвская горуправа повторно представила в городское собрание проект решения о переименовании еще семи улиц, советские названия которых сочтены государством чересчур "красными". Минувшей зимой точно такой же проект не находил поддержки нарвских депутатов - и Катри Райк тогда отозвала его из делопроизводства. Новая попытка будет предпринята теперь, когда в городском собрании официально оформилась более сильная правящая коалиция.