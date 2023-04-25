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Началась смена табличек на переименованных нарвских улицах Даумана и Тиймана

Илья Смирнов
, журналист
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С нарвских домов начали снимать адресные таблички с именами Антса Даумана и Альберта-Августа Тиймана.
С нарвских домов начали снимать адресные таблички с именами Антса Даумана и Альберта-Августа Тиймана. Фото: Ilja Smirnov

Смену адресных табличек на переименованных улицах Антса Даумана и Альберта-Августа Тиймана власти Нарвы планировали на май, но дело успешно пошло уже сейчас, в апреле. Первой сменили табличку на фасаде девятиэтажки по ул. Кивилинна, 17 (бывшая А.Даумана).

Как сообщила Нарвская горуправа, для замены изготовлено 52 адресные таблички: 21 с наименованием ул.Кивилинна, 27 - ул.Солдина, 4 - Суур-Солдина теэ. Также сделано 60 дорожных знаков.

Cтарший нарвский специалист по организации дорожного движения Игорь Круглов сообщил, что все адресные таблички поменяют в течение 25-26 апреля.

Установка новой адресной таблички на фасаде дома по ул.Кивилинна в Нарве.
Установка новой адресной таблички на фасаде дома по ул.Кивилинна в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Как писало "Северное побережье" ранее, Нарвская горуправа выделила из резервного денежного фонда департаменту городского хозяйства 5582 евро на изготовление и замену табличек на улицах Кивилинна (бывшая ул. Антса Даумана), Солдина (бывшая ул. Альберта-Августа Тиймана) и Суур-Солдина теэ (бывшая Солдино теэ).

Решение о переименовании трех перечисленных улиц Нарвское горсобрание приняло 26 января 2023 года после многих лет затягивания и обсуждений. В регистрах эти улицы уже фактически сменили наименования, но на зданиях пока оставались старые таблички.

Мэр Нарвы Катри Райк заверила, что горожанам не придется тратить свои деньги на смену табличек: "Никаких трат для товариществ не будет".

Вдобавок Нарвская горуправа повторно представила в городское собрание проект решения о переименовании еще семи улиц, советские названия которых сочтены государством чересчур "красными". Минувшей зимой точно такой же проект не находил поддержки нарвских депутатов - и Катри Райк тогда отозвала его из делопроизводства. Новая попытка будет предпринята теперь, когда в городском собрании официально оформилась более сильная правящая коалиция.

Комплект новых адресных табличек для домов по улице Кивилинна (бывшая А.Даумана).
Комплект новых адресных табличек для домов по улице Кивилинна (бывшая А.Даумана). Фото: Ilja Smirnov
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Нарва
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