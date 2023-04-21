Деньги выделены: имена коммунаров Тиймана и Даумана пропадут с нарвских улиц в мае

Расходы по смене адресных табличек на трех переименованных нарвских улицах городская управа покрывает из своего резервного фонда.
Нарвская горуправа выделила из резервного денежного фонда департаменту городского хозяйства 5582 евро на изготовление и замену табличек на улицах Кивилинна (бывшая ул. Антса Даумана), Солдина (бывшая ул. Альберта-Августа Тиймана) и Суур-Солдина теэ (бывшая Солдино теэ).
Решение о переименовании трех перечисленных улиц Нарвское горсобрание приняло 26 января после многих лет затягивания и обсуждений. В регистрах эти улицы уже фактически сменили наименования, но на зданиях остаются старые таблички.
Мэр Нарвы Катри Райк заверила, что горожанам не придется тратить свои деньги на смену табличек: "Никаких трат для товариществ не будет".
По словам Райк, смена адресных табличек на переименованных улицах произойдет в мае.
Вместе с тем Нарвская горуправа повторно представила в городское собрание проект решения о переименовании еще семи улиц, советские названия которых сочтены государством чересчур "красными" для Эстонии. Минувшей зимой точно такой же проект не находил поддержки нарвских депутатов - и Катри Райк тогда отозвала его из делопроизводства. Новая попытка будет предпринята теперь, когда в городском собрании официально оформилась более сильная правящая коалиция.