Деньги выделены: имена коммунаров Тиймана и Даумана пропадут с нарвских улиц в мае

Нарвская горуправа выделила из резервного денежного фонда департаменту городского хозяйства 5582 евро на изготовление и замену табличек на улицах Кивилинна (бывшая ул. Антса Даумана), Солдина (бывшая ул. Альберта-Августа Тиймана) и Суур-Солдина теэ (бывшая Солдино теэ).

Решение о переименовании трех перечисленных улиц Нарвское горсобрание приняло 26 января после многих лет затягивания и обсуждений. В регистрах эти улицы уже фактически сменили наименования, но на зданиях остаются старые таблички.

Мэр Нарвы Катри Райк заверила, что горожанам не придется тратить свои деньги на смену табличек: "Никаких трат для товариществ не будет".

По словам Райк, смена адресных табличек на переименованных улицах произойдет в мае.