В Нарве выбирают подрядчика для строительства футбольного холла

Из-за большого интереса со стороны строительных компаний горуправа Нарвы продлила конкурс госпоставки на строительство крытого футбольного холла. Власти города надеются начать строительство уже в этом году.
Как сообщает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру", объявленный горуправой конкурс госпоставки на строительство необходимого Нарве крытого футбольного холла вызвал большой интерес среди строительных компаний. По причине внушительного числа поступающих вопросов, власти Нарвы продлили конкурс до 9 мая.
- Мы надеемся, что раз задается много вопросов, то есть надежда, что строители действительно заинтересованы строить этот холл. Сейчас мы рассчитываем, что холл стоит 4,5-5 миллионов. У нас есть от государства поддержка в полтора миллиона, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.
Согласно первоначальному проекту, стоимость холла составляла почти 9 миллионов евро, но впоследствии город отказался от несущественных дополнений, что позволило сократить бюджет практически наполовину. Мэр Нарвы рассчитывает на позитивное решение депутатского корпуса по выделению недостающих трех миллионов евро.
При благоприятном решении строительство холла может начаться уже через два месяца. Это будет полноразмерный крытый футбольный холл с беговыми дорожками для тренировок легкоатлетов.