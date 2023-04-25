В Нарве выбирают подрядчика для строительства футбольного холла

Как сообщает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру", объявленный горуправой конкурс госпоставки на строительство необходимого Нарве крытого футбольного холла вызвал большой интерес среди строительных компаний. По причине внушительного числа поступающих вопросов, власти Нарвы продлили конкурс до 9 мая.

- Мы надеемся, что раз задается много вопросов, то есть надежда, что строители действительно заинтересованы строить этот холл. Сейчас мы рассчитываем, что холл стоит 4,5-5 миллионов. У нас есть от государства поддержка в полтора миллиона, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Согласно первоначальному проекту, стоимость холла составляла почти 9 миллионов евро, но впоследствии город отказался от несущественных дополнений, что позволило сократить бюджет практически наполовину. Мэр Нарвы рассчитывает на позитивное решение депутатского корпуса по выделению недостающих трех миллионов евро.