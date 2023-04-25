БАНК ⟩ Экономика Эстонии в 2023 году сократится

Как сообщает ERR, Swedbank прогнозирует, что в 2023 году ВВП Эстонии сократится на 0,8% в постоянных ценах. Таким образом, экономика будет сокращаться второй год подряд. Тем не менее, во второй половине года ожидается восстановление темпов экономического роста в годовом исчислении, и в следующем году национальный ВВП вырастет на 2,3%.

В Swedbank отметили, что хотя в этом году экономику Эстонии ждет спад в постоянных ценах, в текущих ценах она продолжит расти. Тем не менее, в этом и следующем году рост экономики будет ниже среднего долгосрочного уровня и в текущих ценах.

По оценке экономистов Swedbank, причины спада кроются в снижении покупательной способности, которое сдерживает потребление, а также в ослаблении внешнего спроса, которое выражается в сокращении экспорта. Кроме того, быстрый рост цен производителей и экспортных цен ухудшил конкурентоспособность эстонских товаров на мировом рынке.

Общее чувство уверенности в эстонской экономике стабилизировалось, хотя и остается ниже своего долгосрочного среднего уровня. Уровень уверенности домохозяйств достиг дна и постепенно повышается. Это обусловлено снижением инфляционных ожиданий домохозяйств и улучшением их финансового положения.

Swedbank прогнозирует безработицу на уровне 6,8% в этом году и 6,1% в следующем году с ростом средней зарплаты в этом году на 8,7% и в следующем году на 7%.

Согласно прогнозу, инфляция замедлится до 10% в текущем году и 4,3% в следующем.

Для еврозоны Swedbank прогнозирует в этом году рост экономики на 0,4%, для США - 1,2% и Китая - 5,5%.