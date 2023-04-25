Полиция пресекает появление поддерживающих агрессию символов

С началом войны в Украине изменилось значение ряда символов, которые теперь расцениваются как поддерживающие агрессию. В том числе символ Z, георгиевская лента, флаги России и Советского Союза, армейская форма и снаряжение, а также так называемые флаги "народных республик" изменили свое значение.

Как передает RusPostimees, в феврале две женщины поделились в своих постах в социальной сети Facebook изображениями, на которых были четко видны символы, поддерживающие агрессию и войну. Например, 23 февраля 51-летняя женщина поделилась в социальной сети изображениями герба и ленты в цветах государственного флага Российской Федерации вместе с поздравительным стихотворением с 23 февраля в адрес РФ.

Вторая, 57-летняя женщина, поделилась в своем посте в Facebook изображением, на котором были лента в цветах государственного флага Российской Федерации, георгиевская лента и пятиугольник, символы танка и самолета.

В обоих случаях полиция начала производство по делу о проступке, и в начале прошлой недели обе женщины были оштрафованы: одна получила 400, а другая 420 евро штрафа.