ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарва-Йыэсуу прибыл первый трамвай

Трамвай чешского производителя "Tatra" много лет был одним из знаковых мест популярного квартала Теллискиви в Таллинне. Внутри и вокруг него кипела жизнь. Новым его пристанищем стала много лет пустовавшая площадка рядом со спасательной вышкой на пляже Нарва-Йыэсуу.

Новые владельцы обещают привести трамвай в порядок после сложной транспортировки и открыть двери-гармошки для посетителей к середине мая. Ожидаемым выбором названия кафе стало "Tramway".

- Не звезды Мишлен, конечно, но хороший стрит-фуд и напитки мы предложим, - сказал в комментарии "Северному побережью" совладелец кафе Иван Дмитриев.

Тихое место с отличным видом вдали от жилых домов позволит продолжить в трамвае также и ночную жизнь. Владельцы кафе уже составляют план мероприятий.