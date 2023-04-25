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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарва-Йыэсуу прибыл первый трамвай

Северное побережье
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Личный архив
Личный архив Фото: Ivan Dmitrijev

Четыре нарвских бизнесмена вскладчину выкупили популярное таллиннское кафе, располагавшееся в списанном трамвае, и перевезли его к пляжу в Нарва-Йыэсуу. 

Трамвай чешского производителя "Tatra" много лет был одним из знаковых мест популярного квартала Теллискиви в Таллинне. Внутри и вокруг него кипела жизнь. Новым его пристанищем стала много лет пустовавшая площадка рядом со спасательной вышкой на пляже Нарва-Йыэсуу.

Новые владельцы обещают привести трамвай в порядок после сложной транспортировки и открыть двери-гармошки для посетителей к середине мая. Ожидаемым выбором названия кафе стало "Tramway".

- Не звезды Мишлен, конечно, но хороший стрит-фуд и напитки мы предложим, - сказал в комментарии "Северному побережью" совладелец кафе Иван Дмитриев.

Тихое место с отличным видом вдали от жилых домов позволит продолжить в трамвае также и ночную жизнь. Владельцы кафе уже составляют план мероприятий.

- Мы очень рады, что можем привнести новые культурные традиции в Нарва-Йыэсуу. Мы уверены, что кафе "Tramway" станет неотъемлемой частью культурной жизни региона и популярным местом для всех, кто любит необычные и запоминающиеся впечатления, - добавил Дмитриев.

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Нарва-Йыэсуу
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