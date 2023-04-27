Международный день танца выведет на сцену в Йыхви десятки групп народного танца

- Так как детские и молодежные группы приглашены в Раквере на Вирумааский праздник танца, а ида-вируские взрослые танцоры в Валлимяэ, к сожалению, не поместятся, то местные танцевальные руководители решили предложить взрослым группам новый формат, - пояснила специалист по народной культуре в Ида-Вирумаа Анне Уттендорф.

Концерт организует Ида-Вирумааское общество руководителей народного танца. По словам танцевального руководителя Марис Крийза, без детских групп нет смысла устраивать свой уездный праздник танца, вот и предложили идею организовать для уездных взрослых групп в этом году что-то другое.

- Я тогда съездила посмотрела этот концерт, и меня очень впечатлило, как много разного репертуара там было представлено. Если в годы праздника танца, да и на уездных праздниках танца танцы по группам у всех одни и те же, то на этот раз каждый сможет исполнить репертуар в соответствии с тем, что их группе подходит и нравится, - сказала Марис Крийза.