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Международный день танца выведет на сцену в Йыхви десятки групп народного танца

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Уездный праздник танца нынче будет заменен концертом народного танца "Viru vöökiri", в котором поучаствуют 8 смешанных групп, 12 женских групп и 8 групп бабушек.
Уездный праздник танца нынче будет заменен концертом народного танца "Viru vöökiri", в котором поучаствуют 8 смешанных групп, 12 женских групп и 8 групп бабушек. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу, 29 апреля в 16.00 публику приглашают в Йыхвиский концертный дом на ида-вирумааский концерт народного танца "Viru vöökiri", посвященный Международному дню танца.

На сцену выйдут 8 смешанных групп, 12 женских групп и 8 групп бабушек. Концерт заменит традиционный уездный праздник танца.

- Так как детские и молодежные группы приглашены в Раквере на Вирумааский праздник танца, а ида-вируские взрослые танцоры в Валлимяэ, к сожалению, не поместятся, то местные танцевальные руководители решили предложить взрослым группам новый формат, - пояснила специалист по народной культуре в Ида-Вирумаа Анне Уттендорф.

Концерт организует Ида-Вирумааское общество руководителей народного танца. По словам танцевального руководителя Марис Крийза, без детских групп нет смысла устраивать свой уездный праздник танца, вот и предложили идею организовать для уездных взрослых групп в этом году что-то другое.

Пример взяли с состоявшегося когда-то в городе Тарту гала-концерта народного танца.

- Я тогда съездила посмотрела этот концерт, и меня очень впечатлило, как много разного репертуара там было представлено. Если в годы праздника танца, да и на уездных праздниках танца танцы по группам у всех одни и те же, то на этот раз каждый сможет исполнить репертуар в соответствии с тем, что их группе подходит и нравится, - сказала Марис Крийза.

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