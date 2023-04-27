Нарвский симфонический оркестр станет на два дня азербайджанским

- Слушателям будет предложена впечатляющая панорама азербайджанской музыки - от уходящего корнями в Cредневековье мугама до симфонических полотен национальных композиторов XX века, - рассказал руководитель и дирижер Нарвского городского симфонического оркестра Анатолий Щура, который на пару вечеров передает дирижерскую палочку азербайджанскому коллеге.

Нарвский симфонический оркестр в рамках программы "Вечность" возглавит дирижер Азербайджанского академического театра оперы и балета, профессор Бакинской музыкальной академии, народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов. Это представитель известной музыкальной династии, воспитанник легендарного Ильи Мусина, Адигезалов совершенствовался в Венской академии музыки у профессора Карла Эстеррайхера, сотрудничает с крупнейшими оркестрами Европы, США, Южной Америки.

- Нельзя пропустить этот уникальный творческий эксперимент - тандем Нарвского симфонического оркестра и десанта звезд азербайджанской музыкальной сцены в программе "Вечность"! Приходите насладиться древней магией искусства мугама, арабесками народных мелодий, красочными симфоническими полотнами, - говорит Щура, приглашая всех на неслыханный доселе концерт.

В "Вечности" примет участие одна из самых ярких исполнительниц мугама в Азербайджане, народная артистка республики, лауреат международных конкурсов, обладательница приза ЮНЕСКО за самый красивый голос Назакет Теймурова. Продолжая традицию певцов-ханенде, то есть исполнителей мугама, Теймурова сопровождает пение игрой на дафе (ударном инструменте). В Эстонии в ее исполнении прозвучат сочинения для голоса с оркестром.

Инструментальное национальное искусство представит исполнитель на струнном щипковом таре, заслуженный артист Азербайджана, преподаватель Бакинской музыкальной академии Алиага Садиев.

Также примет участие в концертах в Эстонии солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, обладательница молодежной премии - сопрано Фатима Джафарзаде. Начав карьеру в 11-летнем возрасте, Джафарзаде - восходящая звезда азербайджанской оперной сцены, лауреат международных конкурсов, участница престижных фестивалей. В Эстонии она исполнит, в частности, романс "Моя Родина" композитора Асафа Зейналлы.