Школы получат консультанта по переходу на эстоноязычное обучение

Сотрудничество консультантов с учреждениями будет начинаться с налаживания контакта и доверительных отношений, сказал руководитель процесса перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования и науки Ингар Дуболазов.

- Отправная точка перехода на эстонский язык в каждом учреждении может быть разной. При необходимости консультант поможет руководителю организовать работу с документами и составить план перехода. Если потребуется, консультант сможет помочь руководителю образования составить карту потребностей учителей в обучении и найти подходящие решения для повышения уровня их языковых навыков или овладения методикой.