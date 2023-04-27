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Школы получат консультанта по переходу на эстоноязычное обучение

Северное побережье
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Эстонский язык. Иллюстративное фото.
Эстонский язык. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Министерство образования и науки готовит организацию разносторонней консультационной услуги для поддержки перехода на обучение на эстонском языке. Поддержку руководителям и специалистам в сфере образования местных самоуправлений и руководителям учебных заведений пока будут оказывать два стратегических консультанта: Пилле-Рийн Кристманн в Ида-Вирумаа и Наталия Конд в Харьюмаа и Таллинне.

Сотрудничество консультантов с учреждениями будет начинаться с налаживания контакта и доверительных отношений, сказал руководитель процесса перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования и науки Ингар Дуболазов.

- Отправная точка перехода на эстонский язык в каждом учреждении может быть разной. При необходимости консультант поможет руководителю организовать работу с документами и составить план перехода. Если потребуется, консультант сможет помочь руководителю образования составить карту потребностей учителей в обучении и найти подходящие решения для повышения уровня их языковых навыков или овладения методикой.

Дуболазов добавил, что работа консультантов предполагает индивидуальный подход: школе будет оказана поддержка именно исходя из ее потребностей и с учетом возможностей. "В результате консультирования в учебных заведениях подготовят уникальные планы действий".

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