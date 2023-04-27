Юлле Мадизе: Ограничить добычу сланца может только Рийгикогу

Задачи по защите климата и сохранению природы - это не какой-то евробред, который нам навязывают. Наша собственная Конституция совершенно ясно требует одновременно и защиты окружающей среды, и того, чтобы необходимые для этого правила вводились в силу справедливо и разумно.
Эти справедливость и благоразумие среди прочего означают, что на переустройство должно оставаться достаточно времени. В некоторых областях, таких как добыча полезных ископаемых, этот достаточный срок может составлять пять, шесть или семь лет. И таких сфер больше.
Благоразумие и справедливость также означают здоровые исключения. Они должны быть четко оговорены в Европейском союзе, но и вы, уважаемые члены Рийгикогу, можете сделать так, чтобы в Эстонии дома не нужно было полностью ремонтировать, чтобы сделать их теплостойкими, где это не имеет смысла, где экологического следа окажется больше, чем полученная выгода, чтобы сельский житель не остался без надежного автомобиля и так далее.
Совершенно очевидно, что точно так же, как предприниматели нуждаются в надежности инвестирования, наши города и волости также должны заранее знать, какой крупный работодатель, возможно, должен будет закрыть свои двери или найти новую сферу деятельности, что город или волость могли бы сделать, чтобы привлечь бизнес и предотвратить безработицу. И точно так же надо знать, сколько жилищ нужно отремонтировать, что будет с полем, что будет с лесом, что будет с землей, как люди смогут передвигаться.
Я надеюсь, что эти легковые автомобили, соответствующие требованиям будущего, будут недорогими и доступными для тех, кто в них нуждается. Но пугать сейчас людей разговорами, что в районах, где электричество отключается несколько раз в год при малейшем ветре, а иногда и без этого, и где вообще по дорогам может проехать только приличная машина, возможность выезда из дома исчезнет, - это просто негуманно, это неумно, а также это неуместно, потому что я считаю, что на самом деле ни у кого нет такого плана.
Если, например, хотят ограничить добычу горючего сланца, то это может сделать только Рийгикогу, предусмотрев соответствующие изменения в Законе о недрах. Слышно много разговоров, и я не скажу, что эти изменения должны или не должны быть сделаны. Я просто констатирую, что разговоров много, обязательства взяты, но из Закона о недрах мы получаем ответ, что сланец можно добывать сегодня, а также в 2050 году, возможно, и позже. Нет ни одного ограничения, для чего его можно использовать и так далее.
Вопросы о том, для чего можно добывать, в каком объеме, где и какие технологические инновации можно было бы внедрить, которые также позволят не загрязнять природу добычей горючего сланца, как использовать наше природное богатство наилучшим образом, как это предусмотрено Конституцией, - все это опять же решать вам. И для этих решений вам нужен Закон о недрах, а не какой-либо план развития или постоянные разговоры. Разумеется, если изменится политическая воля в Рийгикогу, то и прежние решения могут быть изменены с учетом правомерных ожиданий.
Почему я упомянула сланец? Просто потому, что об этом говорят больше всего и известно, что необходимое время адаптации здесь составляет, по разным оценкам, пять-семь лет.
О Законе о климате говорили и во время предвыборной кампании, и после. На данный момент, по моим сведениям, точно неизвестно, что будет в этом законе. И, конечно, вам решать, появятся ли Закон о климате и изменения в отраслевых особых законах - в Законе о воде, Законе о дорожном движении, Законе о строительстве, Законе о недрах и т.д. и т.п. - или название Закона о климате получит большая группа законов.
"Мне кажется, что правовое государство, благоразумие и доброта являются предпосылками для того, чтобы вообще иметь возможность защищать природу".
Юлле Мадизе, канцлер юстиции
В принципе, это тоже возможно, но осмелюсь сказать по своему опыту, что этот путь не очень быстр, он не очень прозрачен, а руководство этой работой требует у руля настоящего гения управления. Потому что интересов, которые нужно учесть в этом процессе, переговоров, которые необходимо провести, настолько много, что этот человек должен быть сверхчеловеком. Но если такой человек найдется, это будет очень хорошо, тогда наверняка получится.
В сегодняшнем поляризованном и таком черно-белом мире, где независимый институт иногда не находит понимания, я хотела бы подчеркнуть, что моя работа заключается в том, чтобы заниматься независимым надзором за Конституцией, в случае необходимости доводить нормы до Государственного суда. Я не могу вступать ни в какую борьбу политического толка, говорить, что плохо, а что хорошо. У вас прямой народный мандат, только вы можете это делать, я не могу.
Иногда утверждают, что дела настолько критичны и что именно предприниматели виноваты в потеплении климата, мол, избавьтесь от этих прав, сначала спасаем планету, потом соблюдаем Конституцию. Задача канцлера права - говорить, что в правовом государстве ничто не угрожает защите окружающей среды, даже если так может показаться на первый взгляд. И мне кажется, что правовое государство, благоразумие и доброта являются предпосылками для того, чтобы вообще иметь возможность защищать природу.
Было бы лучше, если бы образ жизни с бережливым отношением к природе, а также решения, направленные на улучшение климата, были частью добровольного достоинства, чем-то, что мы делаем просто потому, что природный инстинкт указывает нам в этом направлении, что хорошо, если жизнь детей и их детей будет более счастливой, если они будут здоровее, если мы не оставим им проблемы, которые мы сами можем и должны решить.
Конечно, я также должна заступиться за тех людей, которые справедливо боятся и печалятся, что их образ жизни, дело их жизни считают негодными, их считают как бы глупыми из-за того, что они недостаточно рьяные экологические активисты. Давайте не будем этого делать.
Мой призыв - попытаться примирить людей и объяснить им, что целью всех этих изменений является и должно быть улучшение жизни людей.
Сокращенно из выступления канцлера юстиции с докладом "Защита климата и ограничения основных прав" в Рийгикогу 19 апреля.