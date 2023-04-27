Юлле Мадизе: Ограничить добычу сланца может только Рийгикогу

Эти справедливость и благоразумие среди прочего означают, что на переустройство должно оставаться достаточно времени. В некоторых областях, таких как добыча полезных ископаемых, этот достаточный срок может составлять пять, шесть или семь лет. И таких сфер больше.

Благоразумие и справедливость также означают здоровые исключения. Они должны быть четко оговорены в Европейском союзе, но и вы, уважаемые члены Рийгикогу, можете сделать так, чтобы в Эстонии дома не нужно было полностью ремонтировать, чтобы сделать их теплостойкими, где это не имеет смысла, где экологического следа окажется больше, чем полученная выгода, чтобы сельский житель не остался без надежного автомобиля и так далее.

Совершенно очевидно, что точно так же, как предприниматели нуждаются в надежности инвестирования, наши города и волости также должны заранее знать, какой крупный работодатель, возможно, должен будет закрыть свои двери или найти новую сферу деятельности, что город или волость могли бы сделать, чтобы привлечь бизнес и предотвратить безработицу. И точно так же надо знать, сколько жилищ нужно отремонтировать, что будет с полем, что будет с лесом, что будет с землей, как люди смогут передвигаться.