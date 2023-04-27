ОДИН ВОПРОС ⟩ Как горуправа Кохтла-Ярве сократит расходы на полмиллиона?

Специалист по связям с общественностью Кохтла-Ярвеского горуправления НАДЕЖДА ПАХКА:

- Эти решения готовятся. Придется оптимизировать расходы, в том числе сократить сотрудников. Нынешний штат горуправы, в котором почти 120 человек, городу не под силу с учетом его финансового положения. Продолжая в том же духе, мы не переживем ни осень, ни зиму.

В то же время новому горуправлению нужно немного времени, чтобы выяснить, какие должности нужны, а от каких можно отказаться. В настоящее время таких чиновников, которые достаточно узко занимаются своей темой, немало.