Чт, 27.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ОДИН ВОПРОС ⟩ Как горуправа Кохтла-Ярве сократит расходы на полмиллиона?

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Надежда Пахка.
Надежда Пахка. Фото: Erakogu

Согласно бюджету на этот год, принятому горсобранием Кохтла-Ярве в марте, помимо городских учреждений, горуправа также должна сократить расходы почти на полмиллиона евро.

Специалист по связям с общественностью Кохтла-Ярвеского горуправления НАДЕЖДА ПАХКА:

- Эти решения готовятся. Придется оптимизировать расходы, в том числе сократить сотрудников. Нынешний штат горуправы, в котором почти 120 человек, городу не под силу с учетом его финансового положения. Продолжая в том же духе, мы не переживем ни осень, ни зиму.

В то же время новому горуправлению нужно немного времени, чтобы выяснить, какие должности нужны, а от каких можно отказаться. В настоящее время таких чиновников, которые достаточно узко занимаются своей темой, немало.

Комиссия во главе с городским секретарем Анной Генераловой работает сейчас над подготовкой новой структуры городского управления.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Мнение
Наверх