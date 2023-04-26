Эстония обучила тысячу украинских военных

Силы обороны Эстонии обучили не менее тысячи украинских военнослужащих, и, согласно полученным отзывам, боевая подготовка прошла успешно.
Начальник отдела боевой подготовки Генштаба Сил обороны полковник Виктор Кальницкий пояснил ERR, что обучение украинцев делится на четыре категории: индивидуальное обучение, профессиональное обучение, коллективное обучение и обучение командного состава.
- Эстония вносит свой вклад в первые две категории, то есть проводит базовую подготовку солдат и специализированные курсы. Например, мы подготовили медиков, а также научили украинцев пользоваться пушками FH-70, - сказал Кальницкий.
Артиллеристы уже добрались до фронта и, по словам Кальницкого, действуют там "успешно и профессионально".
Также в Эстонии проходили обучение снайперы.
Кальницкий не уточнил, где именно в Эстонии проходит подготовка украинцев, заявив, что она организована в разных регионах и вклад в обучение вносят разные подразделения Сил обороны. "Обучение в Эстонии проводят эстонские инструкторы", - отметил он.
По словам Кальницкого, обучение украинцев не повредило обучению Сил обороны Эстонии.
- Обучение украинцев организовано с учетом плана обучения подразделений Сил обороны и необходимости его обеспечения. Конечно, это означает определенные дополнительные мероприятия и усилия, но помощь украинцам не повлияла напрямую на организацию обучения Сил обороны, - заверил Кальницкий.
Как сообщил в эфире передачи "Украинская студия" заместитель начальника Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, всего в Эстонии прошли обучение более тысячи украинских военных.