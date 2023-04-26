Эстония обучила тысячу украинских военных

Начальник отдела боевой подготовки Генштаба Сил обороны полковник Виктор Кальницкий пояснил ERR, что обучение украинцев делится на четыре категории: индивидуальное обучение, профессиональное обучение, коллективное обучение и обучение командного состава.

- Эстония вносит свой вклад в первые две категории, то есть проводит базовую подготовку солдат и специализированные курсы. Например, мы подготовили медиков, а также научили украинцев пользоваться пушками FH-70, - сказал Кальницкий.

Артиллеристы уже добрались до фронта и, по словам Кальницкого, действуют там "успешно и профессионально".

Также в Эстонии проходили обучение снайперы.

Кальницкий не уточнил, где именно в Эстонии проходит подготовка украинцев, заявив, что она организована в разных регионах и вклад в обучение вносят разные подразделения Сил обороны. "Обучение в Эстонии проводят эстонские инструкторы", - отметил он.

По словам Кальницкого, обучение украинцев не повредило обучению Сил обороны Эстонии.

- Обучение украинцев организовано с учетом плана обучения подразделений Сил обороны и необходимости его обеспечения. Конечно, это означает определенные дополнительные мероприятия и усилия, но помощь украинцам не повлияла напрямую на организацию обучения Сил обороны, - заверил Кальницкий.