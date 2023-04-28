ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В Нарве не может быть меньше Эстонии, чем в других уголках страны

Так что же это за особенности? Ведь общеизвестно, что нарвитяне в подавляющем большинстве - это иммигранты и их потомки, которые в повседневной жизни говорят по-русски. Нарва является нашим единственным приграничным городом с Россией. А также промышленным городом с давними традициями. Но в течение многих лет нам пытались навязать мнение, что нарвитяне какие-то особенные и поэтому в некоторых вещах должны иметь отличия.

Возьмем, к примеру, тему советских памятников. Весь эстонский народ понимает, что именно сейчас эти советские военные памятники, особенно летальная машина танк, не годятся для публичного пространства эстонского государства в качестве дани памяти погибшим в войне, потому что речь идет о символах империалистической пропаганды. Однако многие нарвитяне считали, что этот танк у них должен остаться.

Эпопея с изменением идеологических названий улиц советской эпохи в Нарве затянулась на годы. В этом году были изменены первые два названия. "Северное побережье" впервые подняло тему улиц, названных в честь красных деятелей Даумана и Тиймана, 21(!) год назад. Все это время тема оставалась в центре внимания с переменным успехом. Но и сейчас есть еще семь названий улиц, которыми местная власть как бы поневоле занялась, но все же нашла причины отложить решение.