ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В Нарве не может быть меньше Эстонии, чем в других уголках страны

Мэр Нарвы Катри Райк неоднократно подчеркивала, что Нарва - обычный эстонский город со своими особенностями.
Так что же это за особенности? Ведь общеизвестно, что нарвитяне в подавляющем большинстве - это иммигранты и их потомки, которые в повседневной жизни говорят по-русски. Нарва является нашим единственным приграничным городом с Россией. А также промышленным городом с давними традициями. Но в течение многих лет нам пытались навязать мнение, что нарвитяне какие-то особенные и поэтому в некоторых вещах должны иметь отличия.
Возьмем, к примеру, тему советских памятников. Весь эстонский народ понимает, что именно сейчас эти советские военные памятники, особенно летальная машина танк, не годятся для публичного пространства эстонского государства в качестве дани памяти погибшим в войне, потому что речь идет о символах империалистической пропаганды. Однако многие нарвитяне считали, что этот танк у них должен остаться.
Эпопея с изменением идеологических названий улиц советской эпохи в Нарве затянулась на годы. В этом году были изменены первые два названия. "Северное побережье" впервые подняло тему улиц, названных в честь красных деятелей Даумана и Тиймана, 21(!) год назад. Все это время тема оставалась в центре внимания с переменным успехом. Но и сейчас есть еще семь названий улиц, которыми местная власть как бы поневоле занялась, но все же нашла причины отложить решение.
Вопрос названий улиц не лишен смысла, как считают некоторые люди, чье мнение приведено в сегодняшнем "Северном побережье". Это вопрос общего ценностного пространства, и не может быть так, чтобы где-то в уголке нашей страны было разрешено чуть меньше эстонского государства и больше российского имперского мышления. Все люди Эстонии имеют право ходить по нарвским улицам, не задумываясь, почему та или иная улица имеет здесь неподходящее название.