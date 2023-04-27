После зимней паузы открывается только одно крыло Кохтла-Ныммеского народного дома

Хотя Тойлаское волостное управление обещало снова открыть закрытый на зиму Кохтла-Ныммеский народный дом по окончании отопительного периода, на самом деле общине разрешено пользоваться только частью здания.
Осенью волостная власть Тойла временно закрыла три народных дома, чтобы сэкономить на отоплении. Два из них, в Тойла и Сака, открыли еще до выборов в Рийгикогу, в Кохтла-Нымме обещали открыть после окончания отопительного сезона.
Волостной старейшина Эве Эаст неоднократно подтверждала возобновление работы Кохтла-Ныммеского народного дома.
Открыли частично
На мартовском заседании волостного собрания выяснилось, что речь идет лишь о частичном открытии.
- Частичное открытие Кохтла-Ныммеского народного дома должно состояться в мае. Вход будет со двора, и для использования предоставят бывшие помещения молодежного центра на первом и втором этажах и бывший тренажерный зал на втором этаже. При необходимости установим воздушные тепловые насосы, - ответила Эаст на запрос депутата.
В ноябре прошлого года, по ее словам, ТОО "Eventech" провело техническую визуальную оценку, которая выявила, что использовать устаревшую подвесную систему опасно и что тросы, веревки, все крепления и штанги вместе с электросистемой следует заменить.
Открытие одного крыла здания означает, что на нижнем этаже, в бывших помещениях молодежного центра, переведенного в здание школы, смогут начать работу кружок рукоделия и клуб пожилых людей, а на втором этаже в бывшем помещении тренажерного зала, который также перевели в здание школы, смогут заниматься танцоры.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе
Зимой народные танцоры репетировали в зале на четвертом этаже здания школы.
- Бабулям все же трудно было туда ходить, когда добирались тна место, то первым делом садились отдохнуть, - рассказала руководитель народного танца Урве Кильк, что второй этаж народного дома в любом случае является для них лучшим вариантом. - Зал меня вполне устраивает, там даже есть зеркала на стенах, но, к сожалению, ни одного подсобного помещения для нас там нет.
Кружок рукоделия под руководством Сирье Силлат работал зимой в здании школы ни шатко ни валко.
- Никто особо не хотел туда идти, школа остается школой. Мы могли, правда, пользоваться классом труда, с помещением все было в порядке, нам даже полки там установили - но собираться там мы могли только после уроков, - она также приветствует возможность вернуться в народный дом.
Клуб пожилых людей в полной мере взял зимнюю паузу, потому что в здании школы им предложили лишь небольшое помещение, отведенное под молодежный центр, где им не хотелось собираться.
Силлат считает, что возможность снова заниматься в народном доме придаст энтузиазма как любителям рукоделия, так и пожилым людям.
- Нам говорили, что в этих помещениях будут установлены воздушные тепловые насосы, так что, надеюсь, осенью нам больше не придется переезжать.
У общины есть и другие планы, которые можно реализовать в народном доме. Осенью планировалось открыть драмкружок, даже руководитель нашелся, поговаривали о курсах шитья и кружке ораторского искусства вместе с вечерами поэзии и встречами с писателями.
Одного крыла дома для всего этого будет недостаточно.
Культурно-историческая ценность без содержания - пустые слова
Что будет с народным домом, по крайней мере, публично не говорилось, если не считать неоднократного обещания не сносить его. Волостная власть не говорит ни о планах ремонта, ни о выделении денег для народного дома, упоминается лишь, что разумнее было бы построить новый дом поменьше.
- Ничего еще не решено, все дальнейшее зависит от пользователей народного дома и необходимости использования, - сказала Эве Эаст, заявив, что нет смысла делать капитальный ремонт, если не знаешь, что ждет дом в будущем. - Если будет больше кружков и больше мероприятий и не хватит места, то мы продолжим обсуждение.
Приглашения встретиться с общиной пока остаются без ответа.
В конце марта община Кохтла-Нымме направила в Тойласкому волостному управление петицию за подписью около 300 человек с пожеланием как открытия народного дома, так и признания этого района со старинными зданиями зоной ценностной застройки.
Правда, что в качестве зоны ценностной застройки этот район включен в новую, пока еще не введенную в действие общую планировку волости. Там, однако, район значительно меньше и охватывает только народный дом, здание школы и здание магазина. Община же считает представляющими культурно-историческую ценность также ближайшие многоквартирные дома, а почему бы и не бывший детский дом.
- Культуру нельзя увязывать только с определенным зданием, культура не может и не должна ставиться в зависимость только от строений. Мы должны адаптироваться именно к тем обстоятельствам, в которых мы находимся в данный момент, и все вместе обеспечить будущее в соответствии с нашими возможностями, - ответила общине волостной старейшина Эве Эаст.
В 2021 году генеральный директор Департамента охраны памятников старины Сийм Райе, посетивший Кохтла-Ныммеский народный дом, чтобы рассказать о зданиях, имеющих культурно-историческую ценность, подчеркнул, что здания являются таковыми именно тогда, когда они используются по назначению: в народных домах должна бурлить жизнь, социальная культурно-историческая ценность важна.