После зимней паузы открывается только одно крыло Кохтла-Ныммеского народного дома

Одного крыла дома для всего этого будет недостаточно.

Культурно-историческая ценность без содержания - пустые слова

Что будет с народным домом, по крайней мере, публично не говорилось, если не считать неоднократного обещания не сносить его. Волостная власть не говорит ни о планах ремонта, ни о выделении денег для народного дома, упоминается лишь, что разумнее было бы построить новый дом поменьше.

- Ничего еще не решено, все дальнейшее зависит от пользователей народного дома и необходимости использования, - сказала Эве Эаст, заявив, что нет смысла делать капитальный ремонт, если не знаешь, что ждет дом в будущем. - Если будет больше кружков и больше мероприятий и не хватит места, то мы продолжим обсуждение.

Приглашения встретиться с общиной пока остаются без ответа.

В конце марта община Кохтла-Нымме направила в Тойласкому волостному управление петицию за подписью около 300 человек с пожеланием как открытия народного дома, так и признания этого района со старинными зданиями зоной ценностной застройки.

Правда, что в качестве зоны ценностной застройки этот район включен в новую, пока еще не введенную в действие общую планировку волости. Там, однако, район значительно меньше и охватывает только народный дом, здание школы и здание магазина. Община же считает представляющими культурно-историческую ценность также ближайшие многоквартирные дома, а почему бы и не бывший детский дом.

- Культуру нельзя увязывать только с определенным зданием, культура не может и не должна ставиться в зависимость только от строений. Мы должны адаптироваться именно к тем обстоятельствам, в которых мы находимся в данный момент, и все вместе обеспечить будущее в соответствии с нашими возможностями, - ответила общине волостной старейшина Эве Эаст.