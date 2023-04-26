Йыхвиский инфопункт для военных беженцев закрывают

По словам руководителя отдела по кризисному регулированию Департамента социального страхования Вадима Иванова, инфопункты по приему беженцев были открыты прошлой весной, когда в страну въезжало в среднем свыше пятисот беженцев ежедневно.

- В пунктах приема беженцу оперативно помогали решить разные задачи: оформляли ходатайство о временной защите, направляли при необходимости в места временного размещения. Сегодня в Эстонию прибывает в разы меньше беженцев, которые обращаются за статусом временной защиты напрямую в бюро Департамента полиции и погранохраны. Также они все реже нуждаются во временном размещении. Например, на прошлой неделе их посетили всего 45 человек, а случались дни, когда не было ни одного нуждавшегося в информации посетителя. В основном нас просят проконсультировать по вопросам услуг, оказываемых местными самоуправлениями и ходатайствам о временной защите, - сказал Иванов.

По словам Иванова, Департамент социально страхования совместно с самоуправлениями Таллинна, Тарту, Пярну и Йыхви обсудили сложившуюся ситуацию и определили, как в дальнейшем будет вестись прием новых беженцев. Инфопункт на Таллиннском автовокзале будет закрыт с 28 апреля, но прибывающих в Таллинн беженцев будут принимать еще до конца мая на пароме “Isabelle”.

- В случае, если поток беженцев усилится, мы с партнерами пересмотрим внесенные изменения, - заверил Иванов.

В рабочее время люди могут обращаться за консультацией по телефону 1247, в бюро обслуживания клиентов Департамента полиции и погранохраны или социального страхования, где нуждающегося в помощи человека при необходимости направят на предоставляемое государством место временного размещения.