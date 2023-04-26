Эстония попала в тройку стран ЕС по количеству кибератак

Как передает слова Байбы Кашкиной издание Postimees, в прошлом году с начала войны в Украине атакам подверглись 23 страны ЕС. Из них 22 процентов кибератак было совершено на Польшу, 16 процентов - на Латвию, по 8 процентов - на Эстонию и Литву, по 6 процентов - на Чехию и Германию.

Как отмечает Полиция безопасности Эстонии, агрессия России против Украины повысила уровень угрозы кибер-атак с серьезными последствиями и для Эстонии, но риски, которых опасались, не материализовались.