За два дня в Нарве дважды заявляли о домашнем насилии

Так, 24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 22-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу в квартире на улице Раху. А 25 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 30-летний мужчина избил жену в квартире на улице Партизани.