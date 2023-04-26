За два дня в Нарве дважды заявляли о домашнем насилии

По сообщению Департамента полиции и погранохраны с начала недели нарвским патрульным дважды приходилось реагировать на информацию об избиении молодыми людьми женщин.
Так, 24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 22-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу в квартире на улице Раху. А 25 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 30-летний мужчина избил жену в квартире на улице Партизани.
Точные обстоятельства обоих происшествий произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
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