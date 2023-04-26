Чт, 27.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

За два дня в Нарве дважды заявляли о домашнем насилии

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Важно распознать насилие и разорвать отношения или, если человек стал свидетелем насилия, помочь близкому распознать насильственные отношения и завершить их или обратиться за помощью. Снимок иллюстративный.
Важно распознать насилие и разорвать отношения или, если человек стал свидетелем насилия, помочь близкому распознать насильственные отношения и завершить их или обратиться за помощью. Снимок иллюстративный. Фото: Erakogu

По сообщению Департамента полиции и погранохраны с начала недели нарвским патрульным дважды приходилось реагировать на информацию об избиении молодыми людьми женщин.

Так, 24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 22-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу в квартире на улице Раху. А 25 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 30-летний мужчина избил жену в квартире на улице Партизани.

Точные обстоятельства обоих происшествий произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Нарва
Наверх