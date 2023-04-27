Россиянин - о переименовании улиц в Нарве: "Какой в этом смысл? А нет никакого смысла"

- Мы лично этого Даумана не знали, - нарвитянка отстраняется от идеологии как таковой.

Супруг уводит разговор в другую сторону: "Есть много других проблем, которые надо решать". В рейтинге таковых Андрей поставил на первое место нехватку парковочных мест возле их многоквартирного дома.

- Город не может выделить землю товариществу бесплатно, а пытается ее продать. Вместо табличек есть куча жизненных вопросов для товариществ на этой улице, которые надо решать. Эти таблички - вопрос десятый! Это правительство приняло решение о переименовании, но мне от этого ни холодно, ни жарко. Кто такой был этот Дауман?! Какой-то революционер… - начинает кипятиться Андрей, попутно одергивая супругу от продолжения этого разговора.

Во дворе девятиэтажки на улице Кивилинна еще одним мимолетным собеседником "Северного побережья" оказывается - неожиданно - россиянин на внедорожнике с российским регистрационным номером. Суровый иностранец сказал, глядя через окно машины на новую адресную табличку, что думает об этом с экономической точки зрения: "Какой в этом смысл? А нет никакого смысла. Деньги зря потрачены, которые лучше бы на доброе дело пустили".

В плане - еще семь переименований

Как уже писало ранее "Северное побережье", решение о переименовании трех улиц Нарвское горсобрание приняло 26 января - после многих лет затягивания и обсуждений. В регистрах эти улицы уже фактически сменили наименования, но на зданиях и дорожных знаках до этого вторника оставались неактуальные таблички.

Мэр Нарвы Катри Райк изначально заверяла, что горожанам не придется тратить свои деньги на смену табличек: "Никаких трат для товариществ не будет".