Россиянин - о переименовании улиц в Нарве: "Какой в этом смысл? А нет никакого смысла"

Выходя из парадной и усаживаясь в свою "Хонду", супруги Андрей и Татьяна неожиданно узнали, что их девятиэтажка оказалась первой, с фасада которой открутили имя коммунара, неугодного в Эстонии. Смену адресных табличек на в январе переименованных улицах Антса Даумана и Альберта-Августа Тиймана власти Нарвы планировали на май, но на практике все вышло быстрее.
По заказу Нарвского департамента городского хозяйства изготовили 52 адресные таблички: 21 с наименованием ул. Кивилинна (бывшая Антса Даумана), 27 - ул. Солдина (бывшая ул. Альберта-Августа Тиймана), 4 - Суур-Солдина теэ (бывшая Солдино теэ). Также для замены заготовили шесть десятков дорожных знаков.
На все это дело городская управа выделила из своего резервного фонда 5582 евро.
Самой первой 25 апреля сменили табличку на фасаде девятиэтажки по улице Кивилинна, 17. Под взором теле- и фоторепортеров рабочий ловко открутил жестянку с именем Даумана, повздыхал о том, что крепить новую может оказаться непросто, однако справился в итоге минут за десять, орудуя перфоратором, шуруповертом и молотком. Было сказано, что за два дня можно провернуть все то же самое на всех других домах со сменившимися адресами.
Некая представительница правления квартирного товарищества по улице теперь Кивилинна, 17, наблюдавшая за процессом, наотрез отказалась от контактов с прессой. Зато более сговорчивыми оказались двое жильцов - супруги Татьяна и Андрей. Андрей хохмил, что их дому полагается премия за то, что оказался первым в городской кампании по переименованию.
"Какой в этом смысл? А нет никакого смысла"
По личным ощущениям Татьяны и Андрея, им нет разницы - жить на улице Даумана или Кивилинна. Супруги в самом начале 90-х годов поселились в этом только что построенном доме, и нынче он впервые сменил адрес.
Татьяна объясняет, что пока лет двадцать разные деятели говорили об идеологически важном для Эстонии переименовании нарвских коммунарских улиц, проживающие тут люди больше думали и поныне продолжают переживать о практической стороне дела - о вынужденной замене документов и разных бумаг, как то завещания и брачные договоры. Мол, не остаться бы с носом из-за несуществующего адреса в документе.
- Мы лично этого Даумана не знали, - нарвитянка отстраняется от идеологии как таковой.
Супруг уводит разговор в другую сторону: "Есть много других проблем, которые надо решать". В рейтинге таковых Андрей поставил на первое место нехватку парковочных мест возле их многоквартирного дома.
- Город не может выделить землю товариществу бесплатно, а пытается ее продать. Вместо табличек есть куча жизненных вопросов для товариществ на этой улице, которые надо решать. Эти таблички - вопрос десятый! Это правительство приняло решение о переименовании, но мне от этого ни холодно, ни жарко. Кто такой был этот Дауман?! Какой-то революционер… - начинает кипятиться Андрей, попутно одергивая супругу от продолжения этого разговора.
Во дворе девятиэтажки на улице Кивилинна еще одним мимолетным собеседником "Северного побережья" оказывается - неожиданно - россиянин на внедорожнике с российским регистрационным номером. Суровый иностранец сказал, глядя через окно машины на новую адресную табличку, что думает об этом с экономической точки зрения: "Какой в этом смысл? А нет никакого смысла. Деньги зря потрачены, которые лучше бы на доброе дело пустили".
В плане - еще семь переименований
Как уже писало ранее "Северное побережье", решение о переименовании трех улиц Нарвское горсобрание приняло 26 января - после многих лет затягивания и обсуждений. В регистрах эти улицы уже фактически сменили наименования, но на зданиях и дорожных знаках до этого вторника оставались неактуальные таблички.
Мэр Нарвы Катри Райк изначально заверяла, что горожанам не придется тратить свои деньги на смену табличек: "Никаких трат для товариществ не будет".
Одновременно с этим Нарвская горуправа повторно представила в городское собрание проект решения о переименовании еще семи улиц, советские названия которых сочтены эстонским государством чересчур "красными". Минувшей зимой точно такой же проект не находил поддержки нарвских депутатов - и Райк тогда отозвала его из делопроизводства. Новая попытка будет предпринята в мае или июне, поскольку в городском собрании оформилась более сильная правящая коалиция.