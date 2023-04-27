В Эстонии повысят налог на азартные игры

Как сообщает ERR, налог на спортивные ставки и онлайн-казино в Эстонии является одним из самых низких в Европе, и здесь быстрого изменения не произойдет. С 2024 года ставка этого налога вырастет с пяти до шести процентов, а с 2026 года - до семи процентов.