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В Эстонии повысят налог на азартные игры

Северное побережье
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Азартные игры. Иллюстративное фото.
Азартные игры. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Министерством финансов разработало законопроект, который предусматривает повышение с 2024 года налога на лотереи с нынешних 18% до 22%.

Как сообщает ERR, налог на спортивные ставки и онлайн-казино в Эстонии является одним из самых низких в Европе, и здесь быстрого изменения не произойдет. С 2024 года ставка этого налога вырастет с пяти до шести процентов, а с 2026 года - до семи процентов.

В министерстве подчеркнули, что это не поставит Эстонию в невыгодное положение в международной конкуренции.

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Эстония
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