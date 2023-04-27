Роль спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа обсудят с местными самоуправлениями

- Партнеры по коалиции, в том числе социал-демократы, хотели проанализировать, как самоуправления и предприниматели Ида-Вирумаа могут быть лучше представлены, с точки зрения правительства республики, и наоборот – как правительство республики может быть лучше представлено в Ида-Вирумаа через Министерство региональных дел. В связи с этим у меня впереди несколько встреч. Самой важной из них, безусловно, является встреча с главами местных самоуправлений Ида-Вирумаа. И после этого мы посмотрим, как и каким образом действовать дальше. Я бы не хотел торопиться с этим, - передает ERR слова Калласа.