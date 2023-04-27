Спа-центры просят не повышать налог

Союз спа-центров Эстонии, в котором состоят Ида-Вируские спа-центры "Toila SPA Hotell" и "Narva-Jõesuu Medical SPA & Resort", обратился к экономической комиссии Рийгикогу с призывом отказаться от запланированного новой коалицией повышения налога с оборота на услугу размещения с нынешних 9% до 22%.
Как пишет ERR, свое обращение организация аргументировала текущим положением дел в туристическом секторе.
В организации напомнили, что на спа-отели серьезное влияние оказали сначала вызванные коронавирусом ограничения, затем резкое подорожание электроэнергии, а также потеря российских туристов.
В ситуации, когда заполняемость гостиниц остается низкой, не следует повышать цены, что тем более не увеличит число иностранных посетителей, - отмечается в обращении Союза спа-центров.
Организация просит комиссию не повышать ставку НСО для гостиниц с 9% до 22%, но считает допустимым поднять ее пропорционально общему запланированному повышению налога с оборота.
Также организация просит отказаться от идеи узаконить повышение минимальной зарплаты, сохранив нынешнюю практику, когда об этом договариваются работодатели и профсоюзы.
Помимо этого Союз спа-центров считает необходимым провести анализ рисков двух выше указанных инициатив новой коалиции.