Спа-центры просят не повышать налог

Как пишет ERR, свое обращение организация аргументировала текущим положением дел в туристическом секторе.

В организации напомнили, что на спа-отели серьезное влияние оказали сначала вызванные коронавирусом ограничения, затем резкое подорожание электроэнергии, а также потеря российских туристов.

В ситуации, когда заполняемость гостиниц остается низкой, не следует повышать цены, что тем более не увеличит число иностранных посетителей, - отмечается в обращении Союза спа-центров.

Организация просит комиссию не повышать ставку НСО для гостиниц с 9% до 22%, но считает допустимым поднять ее пропорционально общему запланированному повышению налога с оборота.

Также организация просит отказаться от идеи узаконить повышение минимальной зарплаты, сохранив нынешнюю практику, когда об этом договариваются работодатели и профсоюзы.