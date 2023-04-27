Казаки и памятник царю на берегу пограничной реки: Ивангород давит на Нарву "мягкой силой"

Глава администрации Ивангорода Александр Соснин прямо сказал, что будущий памятник Ивану III, основавшему Ивангород в 1492 году, рассчитан именно на наблюдателей с противоположного берега реки Нарвы: "Пусть смотрят: там памятники сносят, мы устанавливаем". Слова чиновника передает еженедельник "Восточный берег", издающийся в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Памятник царю еще и подсветят.

- Успех с установкой памятника "Танк Т-34" вдохновил нас на новые свершения, - рассказал Соснин на пресс-коференции, имея в виду тот памятник-танк, что ивангородцы открыли 11 сентября 2022 года рядом с пограничным мостом в качестве ответной реакции на демонтаж такого же памятника в Нарве 16 августа.

Копия нарвского памятника с танком Т-34 была торжественно открыта в Ивангороде 11 сентября 2022 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Уже сформирована инициативная группа для увековечивания образа Ивана III, в которую вошел, в частности, меценат, тренер по боксу и почетный гражданин города Кингисеппа Борис Гольдемберг. Заключен договор на проектирование.

По словам Соснина, место для будущего памятника определено - рядом с Ивангородской крепостью. Ранее, в феврале, тот же глава местной администрации рассказывал, что памятник поставят в районе ивангородской улицы Садовая, пролегающей у берега реки к юго-востоку от крепости.

- Есть замысел установить в Ивангороде, на одной площадке, копии всех памятников времен СССР, снесенных в Нарве. Получится своего рода парк "Патриот", и место есть подходящее - между воинским захоронением и футбольным полем. Но это уже после установки памятника Ивану III, - добавил нынче в апреле глава администрации Ивангорода.

О желаемом сроке открытия памятника царю Соснин не сообщил.

Зато стало известно с его слов, что в этом году 9 мая Ивангород проведет большой концерт прямо на берегу - и опять же так, чтобы шоу не осталось незамеченным в Нарве.