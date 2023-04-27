В Эстонии набирает обороты новый способ мошенничества

Схема мошенников выглядит так: покупателю или продавцу товара высылается ссылка на курьерскую службу, где нужно ввести свои данные - номер банковской карты, либо коды Mobile ID или Smart ID. После того, как человек ввел свои данные, через некоторое время сумма со счета жертвы переводится на счет в иностранном банке.

Например, житель Йыгевамаа хотел купить на торговой площадке кресло-корзинку за двадцать евро. Продавец прислал курьерскую ссылку, где покупатель должен был ввести данные и произвести оплату. Платеж нужно было подписать с помощью Mobile ID, но неоднократно спрашивали неправильную сумму. Покупатель пытался отменить платеж и не производить его, но позже в выписке со счета выяснилось, что 2500 евро исчезли с банковского счета по неизвестным адресам.

По словам Яануса Юхансона, управляющего Отделом по расследованию кибер- и экономических преступлений Департамениа полиции и погранохраны, мошенники хитры и пытаются заманить людей в ловушку с помощью различных схем.

- С появлением новых платформ деятельность жуликов расширилась, потому что жулики там, где есть люди. Вот почему всегда стоит уделять особое внимание покупке или продаже чего-либо в интернете. Перед осуществлением платежа мы рекомендуем человеку удостовериться и проверить биографию получателя суммы. Например, загуглить человека, - добавил он.

Юхансон отметил, что лучшая защита от мошенничества на платформах покупки и продажи - это приобретение знаний и обмен ими.

- Наш опыт показывает, что в ловушку интернет-мошенников попадают люди всех возрастов. Важно обучать и проверять знания себя и своих близких об опасностях, которые существуют в интернете. Делитесь информацией со своими близкими о том, какие данные можно куда-то вводить и какие ссылки открывать, - пояснил Юхансон.