Прибыль Swedbank растет рекордными темпами

Как сообщает ERR, доходы банка за квартал увеличились на 89,2 млн евро, в основном за счет роста процентных доходов в связи с повышением базовых ставок Европейским центральным банком.

Так, чистый процентный доход Swedbank вырос на 70 млн евро, чему способствовало увеличение кредитования и повышение процентных ставок, обусловленное ростом Euribor.

Чистый доход от комиссионных по банковским картам вырос на 0,6 млн евро, а от финансовых инструментов - на 1,4 млн евро. Прочие доходы увеличились на 17 млн евро, что обусловлено ростом доходов от страхования.

Расходы банка увеличились на 6,7 млн евро, в основном из-за роста расходов на персонал и стоимости закупаемых услуг. Увеличились также расходы и инвестиции, связанные с цифровыми решениями.

Ожидаемые кредитные убытки за первые три месяца 2023 года составили -2,9 млн евро, по сравнению с -1,3 млн евро за аналогичный период 2022 года.

Объем кредитования частных клиентов Swedbank AS увеличился на 6%, а корпоративных - на 4%. Вклады увеличились на 1%. За первые три месяца года объем новых кредитов, выданных физическим лицам, составил 201 млн евро, а корпоративным клиентам - 246 млн евро.