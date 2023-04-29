ОПРОС ⟩ Нужно ли сокращать детские пособия?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Арина БОЕЦКАЯ, кондитер: - Не нужно. У меня трое детей, непросто справляться, а у кого детей больше, тем еще тяжелее. Государство должно помогать, хотя бы не отнимать то, что уже дали. Пособия немного выросли, но с учетом роста цен родители этого повышения и не ощутили. Рожают детей не для государства, но когда эти дети вырастут, они будут работать и платить налоги государству.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инна ПЕРМЯКОВА, продавец: - Детские пособия - большая помощь родителям, особенно тяжело многодетным и если зарплата минимальная. Поддержка важна, потому что дети - это не только будущее семьи, но и будущее государства.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Вадим НИКИТИН, учитель музыки: - Не надо ничего сокращать, потому что государство должно заботиться о подрастающем поколении - чем больше детей рождается, тем лучше будущее. Проведу аналогию с музыкальной школой: приходит много, выходит меньше, но чем больше мы принимаем учеников, тем больше шансов, что в конечном итоге в нашем обществе будет больше образованных людей.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Моника КАЛДА, уборщица: - У меня трое внуков, вижу, как трудно родителям, пособие, безусловно, выручает. Государство должно как можно больше помогать семьям с детьми, особенно многодетным, ведь когда дети вырастут, они будут работать и вносить свой вклад в развитие государства.