ОПРОС ⟩ Нужно ли сокращать детские пособия?

Арина БОЕЦКАЯ, кондитер:
- Не нужно. У меня трое детей, непросто справляться, а у кого детей больше, тем еще тяжелее. Государство должно помогать, хотя бы не отнимать то, что уже дали. Пособия немного выросли, но с учетом роста цен родители этого повышения и не ощутили. Рожают детей не для государства, но когда эти дети вырастут, они будут работать и платить налоги государству.
Инна ПЕРМЯКОВА, продавец:
- Детские пособия - большая помощь родителям, особенно тяжело многодетным и если зарплата минимальная. Поддержка важна, потому что дети - это не только будущее семьи, но и будущее государства.
Вадим НИКИТИН, учитель музыки:
- Не надо ничего сокращать, потому что государство должно заботиться о подрастающем поколении - чем больше детей рождается, тем лучше будущее. Проведу аналогию с музыкальной школой: приходит много, выходит меньше, но чем больше мы принимаем учеников, тем больше шансов, что в конечном итоге в нашем обществе будет больше образованных людей.
Моника КАЛДА, уборщица:
- У меня трое внуков, вижу, как трудно родителям, пособие, безусловно, выручает. Государство должно как можно больше помогать семьям с детьми, особенно многодетным, ведь когда дети вырастут, они будут работать и вносить свой вклад в развитие государства.
Свен ПАУМЕРЕ, водитель:
- Дети не только вопрос будущего для родителей, это вопрос будущего страны. Если искать пути сокращения расходов, то лучше с акцизами, пусть человек сам выбирает - ездить на машине, пить или курить... Урезание детских пособий, особенно после того, как их несколько месяцев назад повысили, выглядит, мягко говоря, некорректно.
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