Марис Тоомель: Развивать или не развивать - вот в чем вопрос!

Целевое учреждение "Ida-Viru Investeeringute Agency" (IVIA) предложило Йыхвиской волости начать проект развития многоквартирных домов и подало соответствующее ходатайство об инициировании детальной планировки. Причины очевидны, ведь последние многоквартирные дома были построены в Йыхви почти 15 лет назад, и за эти годы во всем Ида-Вирумаа многоквартирные дома практически не возводились.
Волостное управление заинтересовано в том, чтобы здесь была привлекательная среда для жизни. Раз частный сектор не строит новые многоквартирные дома, значит, необходимо найти возможные альтернативы.
Весь Ида-Вирумаа, включая Йыхви, остро нуждается в специалистах, к примеру, таких как педагоги, говорящие по-эстонски. Помимо рабочего места, мы также должны предложить современные условия жизни.
Эстонское телевидение уже успело подхватить новость о том, что местное самоуправление приветствует идею целевого учреждения о строительстве многоквартирных домов.
К сожалению, приходится констатировать, что не всем нравится идея строительства многоквартирных домов. Так, член волостного собрания Алексей Наумкин в конце марта подал мне запрос, интересуясь: "Кто выиграет от этого проекта, а кто потеряет?".
По его мнению, на участке на Пуру теэ, предложенном для строительства многоквартирных домов, вместо этого следует возвести детский сад или, например, библиотеку или что-то в этом роде. Кто (я?) и что должен потерять, остается неясным.
Конечно, как и свойственно этому члену волостного собрания, он подозревает и меня, и Партию реформ в какой-то сомнительной деятельности. Уже ранее, например, он утверждал, что государственные деньги, выделенные государством на строительство футбольного холла в Йыхви, мною якобы и вовсе были предложены или подарены городу Нарве, и что это вроде даже обговаривалось с мэром Катри Райк.
Алексей Наумкин приписывает все же очень много власти одному руководителю местного самоуправления! На самом деле государство выделило эти деньги городам Раквере и Пярну. Так что ничего нового - депутат продолжает крутить свою долгоиграющую, то и дело заедающую пластинку.
Могу подтвердить, что Партия реформ никогда нигде не строила многоквартирных домов и не собирается делать это и в Йыхви. Никаких тайных соглашений нет и быть не может. IVIA является развивающей организацией государственного сектора, учредителями которой выступают правительство республики (прикладное подразделение - Министерство экономики и коммуникаций) и самоуправления Кивиыли, Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарвы. Основная цель IVIA - содействовать созданию новых рабочих мест в Ида-Вируском уезде. Создание современных условий жизни, несомненно, является одним из сопутствующих факторов, способствующих созданию новых рабочих мест.
"Не будем губить уже в зародыше идеи, развивающие местную жизнь, и искать черта там, где его нет".
Марис Тоомель, старейшина Йыхвиской волости, Партия реформ
Это чрезвычайно интересная идея с точки зрения содержания, которая, безусловно, заслуживает обсуждения и рассмотрения на уровне государства, IVIA и волостного собрания. В данном случае закрепленная недвижимость принадлежит волости, и все решения, связанные с возможным обременением закрепленной недвижимости, относятся к исключительной компетенции волостного собрания.
Относительно местоположения мы также можем и должны дискутировать. Где и что строить в долгосрочной перспективе - тема новой волостной общей планировки, которая сейчас составляется. А подавший запрос член волостного собрания Наумкин хочет немедленно распять руководителя IVIA Теэта Куусмика как вестника, не вникая в предложение и без содержательного обсуждения... Распятие меня как волостного старейшины, к сожалению, уже стало навязчивой идеей упомянутого депутата.
Любая хорошая идея приветствуется и заслуживает обсуждения. Не будем губить их уже в зародыше и искать черта там, где его нет. Мы только что узнали плохую новость о том, что строительство первого нового многоквартирного дома в Нарве поставили на паузу из-за войны, так как банки считают слишком рискованным финансировать новостройку, до которой рукой подать из России. К сожалению, мы не можем выбирать наших соседей, но я верю, что ужасы войны скоро закончатся положительно и мы сможем дальше жить нормальной жизнью.
Поэтому вопрос, развивать Йыхви или нет, является принципиальным. Я однозначно придерживаюсь мнения, что, конечно, развивать! Поэтому давайте искать и находить возможности реализации хороших идей даже в трудные времена.