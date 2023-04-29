Марис Тоомель: Развивать или не развивать - вот в чем вопрос!

Волостное управление заинтересовано в том, чтобы здесь была привлекательная среда для жизни. Раз частный сектор не строит новые многоквартирные дома, значит, необходимо найти возможные альтернативы.

Весь Ида-Вирумаа, включая Йыхви, остро нуждается в специалистах, к примеру, таких как педагоги, говорящие по-эстонски. Помимо рабочего места, мы также должны предложить современные условия жизни.

Эстонское телевидение уже успело подхватить новость о том, что местное самоуправление приветствует идею целевого учреждения о строительстве многоквартирных домов.

К сожалению, приходится констатировать, что не всем нравится идея строительства многоквартирных домов. Так, член волостного собрания Алексей Наумкин в конце марта подал мне запрос, интересуясь: "Кто выиграет от этого проекта, а кто потеряет?".

По его мнению, на участке на Пуру теэ, предложенном для строительства многоквартирных домов, вместо этого следует возвести детский сад или, например, библиотеку или что-то в этом роде. Кто (я?) и что должен потерять, остается неясным.

Конечно, как и свойственно этому члену волостного собрания, он подозревает и меня, и Партию реформ в какой-то сомнительной деятельности. Уже ранее, например, он утверждал, что государственные деньги, выделенные государством на строительство футбольного холла в Йыхви, мною якобы и вовсе были предложены или подарены городу Нарве, и что это вроде даже обговаривалось с мэром Катри Райк.