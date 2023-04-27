Жители Сомпа просят продлить отопительный сезон

"Учитывая прогноз погоды на ближайшие недели, согласно которому ожидается низкая температура воздуха (среднесуточная 4-6 градусов), мы обсудили ситуацию с жителями Сомпа и пришли к мнению, что отопительный период должен быть продлен как минимум на две недели", - написала организация в управу.

По оценке авторов обращения, все в Сомпа помнят прошлый год, когда отопительный период был завершен примерно за неделю до 1 мая, но после этого "погода была настолько холодной, что жители отапливались электричеством, что зачастую не только дорого, но и в некоторых случаях опасно".

"Мы не понимаем, почему нельзя предложить услугу клиенту, который хочет ее приобрести, и, учитывая прогноз погоды, было бы логично и разумно продлить отопительный период", - заключают авторы письма.