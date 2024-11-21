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Суд: товарищество несет ответственность за неисправность системы центрального отопления в квартире

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Если в квартире случилась протечка системы центрального отопления, товарищество должно доказать, что это произошло по вине собственника квартиры, в противном случае товарищество обязано возместить ущерб.
Если в квартире случилась протечка системы центрального отопления, товарищество должно доказать, что это произошло по вине собственника квартиры, в противном случае товарищество обязано возместить ущерб. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вируский уездный суд недавно вынес два решения относительно случаев, когда страховая компания требовала от квартирного товарищества возмещения ущерба, причиненного квартире ее клиента в результате аварии в соседней квартире.

В октябре 2023 года на пятом этаже многоквартирного дома по улице Олеви, 35 в Кохтла-Ярве произошла утечка воды, когда проводились испытания по включению отопления. В результате были повреждены потолки и стены, а также мебель в нижней квартире. Строительная фирма оценила стоимость восстановительных работ более чем в 3800 евро, а страховка владельца квартиры покрыла стоимость работ.

Страховая компания обратилась в суд

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