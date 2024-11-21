Суд: товарищество несет ответственность за неисправность системы центрального отопления в квартире

В октябре 2023 года на пятом этаже многоквартирного дома по улице Олеви, 35 в Кохтла-Ярве произошла утечка воды, когда проводились испытания по включению отопления. В результате были повреждены потолки и стены, а также мебель в нижней квартире. Строительная фирма оценила стоимость восстановительных работ более чем в 3800 евро, а страховка владельца квартиры покрыла стоимость работ.