ДРУЖИННИК ⟩ Укрепление патриотизма начинается с общих ценностей

Только понимания недостаточно. Готовность гарантирована, если мы реально осознаем это, учимся чему-то нужному, действительно запасаемся чем-то дома и знаем, как вести себя в кризис.

- Финляндия недавно стала членом НАТО. Ханнеле Валкеэниеми, лучше ли готова теперь Финляндия к кризису с точки зрения патриотизма и умений?

Ханнеле Валкеэниеми: После начала войны в Украине финны наверняка стали больше готовы, чем до этого, я говорю здесь еще о 2014 годе. До сих пор мы привыкли к ней как к некой нормальности, думали, что войны больше не будет, а если и будет, то в виде локального конфликта. В то же время даже в самые худшие годы советского влияния Финляндия никогда не уменьшала свою обороноспособность.

Подготовка, которой в Эстонии занимаются очень тщательно и о которой мы много слышали на конференции, проводилась в наших структурах уже давно. Ведь мы всегда активно готовимся и готовы ко всему, ведь у нас есть также атомные станции. У нас давно существует требование о строительстве бомбоубежищ, и наше молодое поколение тоже просто привыкло к тому, что нужно проходить срочную службу. Это никогда не становилось большим вопросом.