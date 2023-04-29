ДРУЖИННИК ⟩ Укрепление патриотизма начинается с общих ценностей

На конференции памяти генерала Тыниссона рассуждали о том, как укрепить обороноспособность Эстонии. "Самая лучшая оборона - это когда общество хочет защитить себя, и готовность к кризису является основой патриотизма", - констатировали участники дискуссии.
Мыслями на тему того, что следует учитывать при укреплении обороноспособности Эстонии, поделились генерал-майор в отставке, избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа Меэлис Кийли, аналитик по безопасности и кинорежиссер Ильмар Рааг, председатель "Найскодукайтсе" Айри Тооминг и директор института Финляндии Ханнеле Валкеэниеми. Ведущим обсуждение был руководитель по развитию Йыхвиской основной школы, член Общества Йыхвиского музея и Алутагузеской дружины Яак Саар.
- К чему мы должны быть готовы?
Меэлис Кийли: Хорошо, если бы люди обладали элементарными навыками самозащиты, оказания первой помощи и умели справляться в нетипичной ситуации. Когда я был командиром "Кайтселийта", какой-то школьник задал мне вопрос: если бы я оказался перед выбором, выполнять свои должностные обязанности вдали от дома или защищать свою семью и быть с ней, то что бы я сделал?
Мне было просто ответить: так как моя супруга и две дочери являются членами "Кайтселийта", то это позволяет мне заниматься своими основными обязанностями. Я знаю, что у меня дома есть люди, которые сами справятся в отличной от обычной ситуации и смогут оказать поддержку соседям, если это потребуется.
Одно из мест, где можно получить эти навыки, - это Силы обороны. Служба в армии - это не трата времени, срочная служба - это получение необходимых в жизни знаний, воспитание командного духа, продолжение пути молодежи к образованию. Поэтому я говорил, что проходить ее должны бы и девушки. Правда, общество должно созреть для того, чтобы понять это.
Ильмар Рааг: В Украине выживание гражданского населения очень во многом зависит от сообществ. При таком давлении, под которым оказалась эта страна, все зависит прежде всего от дружеских сообществ и общин, и только после этого - от государственных структур, которые пытаются помочь.
Как только мы окажемся в условиях чрезвычайного кризиса, государственные ресурсы истощатся очень быстро и дальнейшее будет зависеть от того, определили мы предварительно со своими друзьями все эти вещи. Я знаком с солдатами Украины, семьи которых проживают на оккупированной территории, и они внимательно следят за тем, чтобы их лица не попали ни на одну фотографию, ведь их семьи могут пострадать из-за этого.
С другой стороны, есть солдаты, чьи семьи находятся чуть ли не в раю, где-то в районе Карпат. Там я вижу, как вся деревня старается для того, чтобы раз в две недели кто-нибудь из мужчин загружал свой микроавтобус домашними продуктами - варениками, булочками, приготовленными женщинами, - и вез их на фронт. Это позволяет солдатам почувствовать, что о них не забыли.
Айри Тооминг: Мы не полностью готовы, но сегодня готовы чуть больше, чем вчера. Мы все время должны работать во имя того, чтобы все больше людей понимали: они и есть те, от кого все зависит. Чтобы мы не ждали услуг и не думали, будто Спасательный департамент, полиция и Силы обороны сделают всю эту работу, потому что мы платим налоги. Это очень хорошо, что мы платим налоги, однако минимум мы должны все-таки обеспечить сами.
Только понимания недостаточно. Готовность гарантирована, если мы реально осознаем это, учимся чему-то нужному, действительно запасаемся чем-то дома и знаем, как вести себя в кризис.
- Финляндия недавно стала членом НАТО. Ханнеле Валкеэниеми, лучше ли готова теперь Финляндия к кризису с точки зрения патриотизма и умений?
Ханнеле Валкеэниеми: После начала войны в Украине финны наверняка стали больше готовы, чем до этого, я говорю здесь еще о 2014 годе. До сих пор мы привыкли к ней как к некой нормальности, думали, что войны больше не будет, а если и будет, то в виде локального конфликта. В то же время даже в самые худшие годы советского влияния Финляндия никогда не уменьшала свою обороноспособность.
Подготовка, которой в Эстонии занимаются очень тщательно и о которой мы много слышали на конференции, проводилась в наших структурах уже давно. Ведь мы всегда активно готовимся и готовы ко всему, ведь у нас есть также атомные станции. У нас давно существует требование о строительстве бомбоубежищ, и наше молодое поколение тоже просто привыкло к тому, что нужно проходить срочную службу. Это никогда не становилось большим вопросом.
До сих пор финны придерживались точки зрения, что мы как-то справимся сами. У нас был опыт, что с Россией возможно выжить и справляться, что мы не можем полагаться на других, что мы так далеко и мы одни. Только теперь мы поняли, что, может быть, все же лучше опираться на союзников. Мы переживаем период трансформации точек зрения.
Меэлис Кийли: Именно в Эстонии часто задают вопрос - придет ли в случае чего на помощь НАТО? Спрашивать таким образом нельзя. Спрашивать надо так: защитит ли НАТО себя? Разумеется защитит. Если нападение произойдет в направлении Эстонии, то первыми защитниками станут эстонцы, если в направлении Финляндии - то финны, однако 31 государство - вся эта организация будет действовать во имя единой цели. В этом нет никаких сомнений.
Поэтому я скажу, что сегодня безопасность хорошая, однако это не перманентное состояние, ведь определенные вещи гарантированы нашим стратегическим и находящимся за океаном другом. И если его внимание начнет перемещаться на китайском направлении, то нам в Европе придется выстроить самостоятельную обороноспособность, которая в состоянии заменить те мощности, которые сегодня предоставлены американцами.
Тут я вижу очень большие возможности сотрудничества с финнами. Например, Бельгия и Голландия объединили свои военно-морские силы. Если пойти дальше в мыслях и финансировании, то, может быть, и у Эстонии и Финляндии появятся в будущем единые военно-морские силы? Главное, чтобы мы оставались верными ценностям западных государств и поддерживали свои общества в порядке. Самая лучшая оборона - это когда общество хочет себя защищать.
Ханнеле Валкеэниеми: Я не могу сказать, что в Финляндии и Эстонии есть такое ощущение, что мы едины и являемся одной командой. Ощущают ли эстонцы, что финская граница является и границей Эстонии, и наоборот? Например, в период дружеской торговли мы не смотрели друг на друга как на чужаков, мы дополняли друг друга.
Однако сейчас у нас сохранились представления времен отчуждения, и они слишком стары. Мы должны осовременить наш взгляд на сплоченность. НАТО этого не сделает. Это сделают люди, общение, наше сотрудничество, и тут предстоит многое сделать. Может быть, теперь, когда как Эстония, так и Финляндия являются членами НАТО, мы и внутри начнем ощущать, что мы едины.
Каждый раз, когда я вижу в СМИ истории о том, как снова эти финны сделали то-то и то-то или эти эстонцы - такие-сякие, то думаю, кому это служит? Я хочу, чтобы мы рассматривали Финляндию и Эстонию как единое целое.
- Каждый наш сознательный член общества укрепляет патриотизм и обороноспособность. Все ли хорошо сейчас с патриотизмом и что следовало бы еще сделать в этой области?
Ханнеле Валкеэниеми: Патриотизм начинается с ощущения, что у меня есть дом, который я защищаю. Каждая женщина, родившая ребенка, тут же превращается в солдата. Так что у меня имеются ценности, которые надо защищать, а начинаются они с того, что у меня есть настолько ценная жизнь, что я просто не могу позволить кому-то испортить ее.
Айри Тооминг: Мне кажется, что в этом отношении мы сейчас в гораздо лучшем положении, чем были какое-то время назад. Приведу один простой пример: в начале 2000-х годов члены нашей организации побывали в Финляндии, чтобы посмотреть, как хорошо там все организовано, и отметили курсы безопасности в повседневной жизни.
Мы написали программу таких курсов, однако оказались перед фактом, что они никого не интересовали. Мы не смогли набрать участников курсов. Первая помощь и стрельба - это здорово, однако какой-то там кризис казался настолько маловероятным.
Но наступил 2014 год, и люди сами задумались, что надо бы иметь такие знания и умения. То есть ситуация сыграла на руку. Сегодня ситуация по очень плохой причине стала еще лучше: готовность людей гораздо выше, у нас нет больше запретных тем. Фон, на котором реализуется патриотизм, намного лучше. И подходящий момент нельзя упустить понапрасну.
Ильмар Рааг: Израиль больше всех изучал, из чего складывается боевой дух, и определил три основных компонента. Первый - это чтобы было что защищать, чтобы человек знал, почему ему дорог родной край.
Второе - чтобы человек имел понимание окружающего, знал ситуацию, это касается как солдат, так и всего общества. В этом смысле свободная пресса является той частью общества, которая создает возможность дискуссии, являясь гарантией боевого духа. Мы видим сейчас это в случае России: она хоть и мобилизует солдат, но когда они прибывают на фронт, то боевой дух у них очень слабый.
И третий компонент тоже немного ассоциируется с Россией: человек должен верить, что его вожди разумны. Если он чувствует, что им руководят плохо, то у него особо и не будет веры в то, что принятые его вождями решения позволят ему и его народу выжить.
Меэлис Кийли: Процитирую маршала Маннергейма: надо, чтобы в государстве жилось так хорошо, чтобы люди были готовы защищать свое государство. Это наше единое устремление. И по сравнению с советским временем жизнь у нас очень хорошая.
На исторической конференции проводили параллели с сегодняшним днем
На состоявшейся 14 апреля в Йыхвиском концертном доме конференции памяти генерал-майора Александера Тыниссона разговор шел о деятельности "Кайтселийта" перед Второй мировой войной, о движении сопротивления и возникновении движения лесных братьев, о военном сотрудничестве между Финляндией и Эстонией во Второй мировой войне, а также о войне в Украине.
Александер Тыниссон был одним из создателей Сил обороны Эстонии, он руководил также Вируским фронтом во время Освободительной войны. Нынешняя посвященная генералу и военным темам конференция стала шестой по счету.
Идея проведения посвященных военной истории региона конференций возникла у Общества Йыхвиского музея в 2018 году в связи с празднованием 100-летней годовщины Эстонской Республики.
- Поскольку в Йыхви уже долгое время располагалась воинская часть, а о Йыхви как об армейском городе знали мало, то возникла мысль проводить в порядке гражданской инициативы соответствующие конференции. Я благодарна, что Алутагузеская дружина поддержала эту идею, - сказала руководитель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.
С каждым годом рассматриваемые темы оказывались все ближе к сегодняшнему дню. "Мы начинали с Освободительной войны, а теперь дошли уже до Второй мировой войны, а также проводим параллели с сегодняшним днем", - прокомментировала Анне-Ли Реймаа.
На этот раз среди аудитории было также много школьников, послушать можно было в том числе два ученических доклада о движении сопротивления в йыхвиском и вайвараском регионах. С докладами выступили ученик Йыхвиской основной школы Артур Чужас и учащиеся Йыхвиской гимназии Стенвер Дитрих и Каспар Кяэн.
- Доклады школьников были на очень высоком уровне. На следующей конференции постараемся предоставить молодежи еще больше возможностей высказаться, - сказала Анне-Ли Реймаа.