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Прогулка по лесу с эстонскими художниками в разные времена года

Ирина Кивисельг
, журналист
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В картине Тамары Брейдекс о времени года говорит спелая клюква.
В картине Тамары Брейдекс о времени года говорит спелая клюква. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Только гармония с природой дает возможность человеку полноценно жить в этом мире - это лейтмотив новой экспозиции в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца, подготовленной Объединением русских художников Эстонии.

На вернисаже в понедельник руководитель Объединения русских художников Эстонии Сергей Волочаев подчеркнул, что художники во все времена стараются показать красоту окружающей среды, запечатлеть на полотнах как лесные просторы, так и укромные уголки таинственной природы. Бывая на пленэрах и вдохновляясь прекрасными эстонскими пейзажами, творцы из нашей страны также стараются увековечить эмоции в картинах, давая понять зрителю, что гармония с природой дает возможность человеку полноценно жить в этом мире, не нарушая ее законов. 

"Весенняя песня" Жанны Голубцовой.
"Весенняя песня" Жанны Голубцовой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
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