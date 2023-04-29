Прогулка по лесу с эстонскими художниками в разные времена года

На вернисаже в понедельник руководитель Объединения русских художников Эстонии Сергей Волочаев подчеркнул, что художники во все времена стараются показать красоту окружающей среды, запечатлеть на полотнах как лесные просторы, так и укромные уголки таинственной природы. Бывая на пленэрах и вдохновляясь прекрасными эстонскими пейзажами, творцы из нашей страны также стараются увековечить эмоции в картинах, давая понять зрителю, что гармония с природой дает возможность человеку полноценно жить в этом мире, не нарушая ее законов.