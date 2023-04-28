У жительницы Йыхви обманом выманили 1300 евро

Потерпевшей рассказали, что кто-то пытался снять деньги с ее банковского счета, а позже взяли кредит на ее имя. Женщину попросили назвать свой личный идентификационный номер якобы для защиты своего расчетного счета. Позже женщину попросили ввести PIN1 и PIN2 Smart-ID, что она и сделала.