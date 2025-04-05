Львиная доля фотографий, представленных на уличной выставке перед Таммикуским народным домом, сделана в течение последнего года; на них запечатлены четыре времени года в поселке, на терриконе и в священной дубраве.

Подъем флага в поход со знаменем на таммикускую гору в годовщину республики, толока и сжигание елок, масленица и яанов костер, день сету и детские велогонки. Это лишь некоторые моменты совместного времяпрепровождения таммикусцев, запечатленные на снимках и представленные на фотовыставке "Четыре времени года поселка Таммику".