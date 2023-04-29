Самуил Голомб: "У пенсионера есть время заниматься тем, что увлекает"

- Так случилось, что 16 лет назад я создал новую семью, что привело меня в Ида-Вирумаа. Кажется, недалеко от Раквере, но жизнь сильно изменилась - практически все пришлось начинать с нуля, вокруг другие люди, другие традиции. Впервые здесь увидел, что 9 мая по одну сторону мемориала стоят ветераны Советской армии, по другую - немецкой, а посередине - полицейские. Однажды сижу дома, смотрю в окно, а у меня перед забором стоят пять немецких солдат с автоматами... Щелчок в голове сработал: реставраторы! Вышел из дома, улыбаюсь - и слышу, что "немцы" на русском между собой говорят. Нашли место остановиться - здесь единственный еврей на всю округу живет! Вместе посмеялись, но если об этом серьезно, то ведь за все годы в газете Вайвараской волости не видел ни строчки о том, что здесь происходило, что был трудовой лагерь для евреев. Не говорю, что об этом должны писать каждый день, я не просыпаюсь со словом "Холокост", иначе жить бы не смог. Но хотя бы иногда вспоминать об этом надо! Иногда думаю, может, это моя миссия такая - еврею жить в этом месте, где когда-то наши люди страдали... Многие делегации приезжают, находят меня, и я езжу с ними и рассказываю.