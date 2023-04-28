Осипенко останется под стражей еще на два месяца

Для продления срока содержания под стражей отсидевшего в тюрьме уже около полугода Осипенко потребовалось ходатайство государственного генерального прокурора Андреса Пармаса.

Пресс-представитель прокуратуры Кристина Кивари сказала, что прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей, поскольку существует опасность, что Осипенко может уклоняться от производства или по-прежнему совершать преступления. "Это очень объемное производство", - пояснила Кивари, почему необходимо содержание Осипенко под стражей на срок более полугода.

Состоявшееся в четверг к вечеру в Вируском уездном суде заседание, на котором рассматривали продление содержания Осипенко под стражей, проходило по желанию прокуратуры при закрытых дверях, поскольку на заседании рассматривались также уже собранные во время предварительного следствия доказательства.

Защитник Николая Осипенко Юри Леппик сказал "Delfi", что считает идею о возможном уклонении от производства плодом богатой фантазии. Он полагает, что достаточно было бы электронного надзора. По оценке защитника, условия содержания в тюрьме Осипенко, страдающего рядом заболеваний, далеки от нормальных. Он сослался, например, на то, что на прошлой неделе развалились элементы кровати Осипенко, поэтому подозреваемый оставался на твердом покрытии, и близким пришлось организовать для него запасной матрас.

В соответствии с предъявленным прокуратурой подозрением, Осипенко оказывал влияние на кохтла-ярвеских чиновников и членов городского собрания, чтобы они принимали выгодные для него решения. Подозрение о получении взятки или торговле влиянием предъявлено восьми официальным лицам, то есть четырем членам горсобрания и четырем работникам горуправления. Кроме того, среди подозреваемых есть два человека, работающие на предприятиях Осипенко.

В число подозреваемых входят, например, бывший председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс и бывший зампредседателя собрания Мария Меркулова, а также бывшие вице-мэры Виталий Бородин и Эвелин Данилов, являющаяся также членом Йыхвиского волостного собрания. Из нынешних членов Кохтла-Ярвеского горсобрания подозрение кроме Лиллеметса и Меркуловой получили Антон Диев, Заур Аббасов, Янек Пахка, Светлана Колло, Денис Вершинин, Владимир Эвве.