ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мадис Каллас

Поскольку на переговорах властного союза его представили как волшебника, способного решить накопившиеся в Ида-Вирумаа за десятки лет проблемы, то в его отношении и возникли большие надежды.

Избранный в Рийгикогу голосами жителей Ида-Вирумаа реформист Меэлис Кийли громко заявлял перед выборами, что в правительстве необходим министр по делам Ида-Вирумаа, однако позднее согласился и на специального представителя, если тот будет подчиняться непосредственно премьер-министру. Серым будничным днем эту должность низвели все же до чиновника при министре по делам регионов.

За короткое время Мадису Калласу придется придумать, какие задачи и полномочия, а также финансовые возможности получит будущий представитель в Ида-Вирумаа, а также кто лучше всего подойдет на эту должность. Главное, чтобы этот деятель не превратился в героя юмористических скетчей, а приносил реальную пользу.