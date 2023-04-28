Получатели семейных пособий получат доплату

- Поскольку в январе пособия были выплачены по старым, более низким ставкам, Департамент социального страхования сделает дополнительные перечисления всем получателям семейных пособий за январь. В первую очередь выплаты будут осуществлены родителям-одиночкам, - поясняет руководитель сферы семейных компенсаций Департамента социального страхования Пирьо Кюннапуу.

По ее словам, поскольку получателей пособий много, то производить дополнительные выплаты будут постепенно.

- Беспокоиться не стоит многодетным семьям и получателям пособий за первого и второго ребенка, они получат полагающуюся им разницу между ставками самое позднее в течение мая, - добавила она.