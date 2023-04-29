СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ахтме побили мужчину

Женщину обманули при покупке телефона

В полицию обратилась жительница Ида-Вирумаа, которая хотела купить мобильный телефон через интернет-магазин "Facebook" "Marketplace". Женщина перевела продавцу 200 евро, но купленный телефон до сих пор не получила, а продавец на ее письма больше не отвечает.

В Кивиыли из грузовиков украли топливо

25 апреля в полицию поступило сообщение о краже топлива из двух грузовиков, припаркованных на заправке в Кивиыли. Ущерб от кражи составляет 1120 евро.

Лжеполицейские обманули женщину на 1300 евро

Жительнице Йыхви 42-х лет позвонили по телефону представившиеся полицейскими личности. Они утверждали, что с банковского счета женщины была совершена попытка снять деньги, а также взять от ее имени заем.

Представившиеся полицейскими мошенники заявили, что хотят защитить банковский счет женщины, и для этого попросили ее сообщить личный код, а также ввести позднее свои пароли Smart-ID. После того как поверившая им женщина сделала это, она обнаружила, что с ее банковского счета пропали 1300 евро.