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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ахтме побили мужчину

25-26 апреля 2023 г.
Северное побережье
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Фото: Urmas Luik

26 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на Пуру теэ в Ахтме 37-летний мужчина ударил 55-летнего мужчину. Полицейские задержали драчуна.

Женщину обманули при покупке телефона

В полицию обратилась жительница Ида-Вирумаа, которая хотела купить мобильный телефон через интернет-магазин "Facebook" "Marketplace". Женщина перевела продавцу 200 евро, но купленный телефон до сих пор не получила, а продавец на ее письма больше не отвечает.

В Кивиыли из грузовиков украли топливо

25 апреля в полицию поступило сообщение о краже топлива из двух грузовиков, припаркованных на заправке в Кивиыли. Ущерб от кражи составляет 1120 евро. 

Лжеполицейские обманули женщину на 1300 евро

Жительнице Йыхви 42-х лет позвонили по телефону представившиеся полицейскими личности. Они утверждали, что с банковского счета женщины была совершена попытка снять деньги, а также взять от ее имени заем.

Представившиеся полицейскими мошенники заявили, что хотят защитить банковский счет женщины, и для этого попросили ее сообщить личный код, а также ввести позднее свои пароли Smart-ID. После того как поверившая им женщина сделала это, она обнаружила, что с ее банковского счета пропали 1300 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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