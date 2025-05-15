Через Нарву в Россию должны были попасть оружейные прицелы на миллион евро

Полиция безопасности 1 мая 2023 года задержала 47-летнего Дениса, которого заподозрили в провозе в Россию санкционных товаров двойственного применения. Мужчину подозревали в том, что по крайней мере с апреля 2022 года по март 2023 года он неоднократно заказывал по интернету на предприятиях Австрии и Португалии с доставкой в Эстонию прицелы огнестрельного оружия с функцией электронной обработки изображения - в общем на сумму по крайней мере 979690 евро. Затем Денис перепродавал их различным лицам в Российской Федерации.