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Через Нарву в Россию должны были попасть оружейные прицелы на миллион евро

В связи с вторжением России в Украину в 2022 году из Евросоюза в Россию запрещено поставлять стратегические товары, в том числе оптические изделия. В Ида-Вирумаа за последние месяцы были осуждены лица за контрабанду как прицелов, так и глушителей для оружия.
В связи с вторжением России в Украину в 2022 году из Евросоюза в Россию запрещено поставлять стратегические товары, в том числе оптические изделия. В Ида-Вирумаа за последние месяцы были осуждены лица за контрабанду как прицелов, так и глушителей для оружия. Фото: Toni Läänsalu / Postimees

Вируский уездный суд вынес обвинительный приговор мужчине, который два с лишним года назад участвовал в контрабанде оружейных прицелов и прочего военного товара через границу в Нарве. Занимавшийся контрабандой прицелов ночного видения отделался лишением свободы условно, однако в течение пяти лет будет находиться под уголовным надзором.

Полиция безопасности 1 мая 2023 года задержала 47-летнего Дениса, которого заподозрили в провозе в Россию санкционных товаров двойственного применения. Мужчину подозревали в том, что по крайней мере с апреля 2022 года по март 2023 года он неоднократно заказывал по интернету на предприятиях Австрии и Португалии с доставкой в Эстонию прицелы огнестрельного оружия с функцией электронной обработки изображения - в общем на сумму по крайней мере 979690 евро. Затем Денис перепродавал их различным лицам в Российской Федерации.

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