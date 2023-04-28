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Ремесленникам Кохтла-Ярве предлагают бесплатную площадку для торговли

Северное побережье
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Городская управа предлагает местным ремесленникам бесплатно пользоваться киосками для торговли
Городская управа предлагает местным ремесленникам бесплатно пользоваться киосками для торговли Фото: Kohtla-Järve linnavalitsus

Городская управа Кохтла-Ярве предлагает местным ремесленникам и производителям товаров возможность продавать свою продукцию в торговых киосках, расположенных на рыночной площади.

По сообщению городской управы, пользоваться киосками можно бесплатно в рамках проекта "Содействие маркетингу местных продуктов и услуг". Для заключения договора предварительно требуется написать заявление в городскую управу Кохтла-Ярве.

Киоск продаж предоставляется в бесплатное пользование на следующих условиях:

1. Срок действия договора бесплатного пользования киоском продаж: с момента подписания договора до 31 июля 2023 года.

2. Целью использования торгового киоска является продажа продуктов, выращенных и переработанных в Эстонии, и изделий ручной работы, изготовленных в Эстонии. Продажа других товаров строго запрещена.

3. Торговый киоск открыт не менее 3 дней в неделю, включая пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни, и не менее 4 часов в день. На основании заявления Кохтла-Ярвеской городской управы пользователь обязуется работать также во время городских, спортивных и праздничных мероприятий.

4. Обслуживание и ремонт торгового киоска осуществляется за счет пользователя. Затраты на ремонтные работы не возмещаются пользователю в течение срока действия договора или после окончания договора.

5. Пользователь оплачивает коммунальные и иные расходы, связанные с использованием торгового киоска, в том числе по показаниям счетчиков электроэнергии. Оплата производится на основании счета, выставленного Кохтла-Ярвеской городской управой.

6. В случае просрочки платежа пользователь платит 0,1% в сутки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

7. Пользователь обязуется содержать в порядке территорию вокруг торгового киоска за свой счет и за свой счет. Вывоз бытовых отходов осуществляется пользователем самостоятельно и за свой счет.

8. Любые изменения торгового киоска - например, ремонт или благоустройство - могут быть произведены пользователем только с письменного соглашения сторон, в котором, в том числе, оговариваются объем и условия таких работ.

9. Пользователь обязуется добросовестно пользоваться торговым киоском и соблюдать законодательство о пожарной безопасности и другие требования, установленные государственными органами и городом Кохтла-Ярве.

10. Пользователь, с которым заключен договор безвозмездного пользования торговым киоском, не вправе передавать право пользования торговым киоском другому лицу.

11. Пользователем может быть как физическое, так и юридическое лицо.

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