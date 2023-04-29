Нынче на Дне химика выступят бенд Таукара, Алика Милова и другие

Главным исполнителем на Дне химика, который состоится нынче 27 мая, будет группа Карла-Эрика Таукара, а вместе с ней на сцену также выйдут Лийс Лемсалу и Алика Милова. С собственной программой выступит и неувядающая Анне Вески.
День химика стал самым большим народным праздником в городе Кохтла-Ярве. Главный организатор мероприятия "Viru Keemia Grupp" в ходатайстве, поданном в городскую управу, рассчитывает примерно на 3000 посетителей в этом году.
Руководитель по связям с общественностью "VKG" Ирина Боенко сообщила, что День химика пройдет в обычном месте. Главная сцена будет установлена перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. Рядом с ней разместят детскую зону и точки общепита. Футбольный турнир и другие спортивные состязания состоятся на расположенном по соседству стадионе с искусственным покрытием.
Самые известные композиции 34-летнего Карла-Эрика Таукара - "Segased lood", "Tähti täis on öö", "Vastupandumatu" - вошли в тройку лучших в рейтинге хитов "Radio 2". Он получил шесть эстонских музыкальных премий и был ведущим нескольких популярных телешоу. В прошлом году в Ида-Вирумаа он выступал со своим бендом на Концерте у маяка в Раннапунгерья.