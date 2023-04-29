Нынче на Дне химика выступят бенд Таукара, Алика Милова и другие

День химика стал самым большим народным праздником в городе Кохтла-Ярве. Главный организатор мероприятия "Viru Keemia Grupp" в ходатайстве, поданном в городскую управу, рассчитывает примерно на 3000 посетителей в этом году.

Руководитель по связям с общественностью "VKG" Ирина Боенко сообщила, что День химика пройдет в обычном месте. Главная сцена будет установлена перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. Рядом с ней разместят детскую зону и точки общепита. Футбольный турнир и другие спортивные состязания состоятся на расположенном по соседству стадионе с искусственным покрытием.