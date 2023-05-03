ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кохтла-ярвеское строительство года нуждается в прозрачности

Не является исключением в этом отношении и строительство нового здания Кесклиннаской основной школы, которое возводится на улицах Пярна и Вахтра в Кохтла-Ярве. По последним данным, это строительство окажется дороже, чем ожидалось, как это было, например, и с Йыхвиской основной школой, сданной в начале этого года. Финансировать строительство обоих школьных зданий помогают Европейский союз и эстонское государство. Однако увеличение стоимости строительства по сравнению с запланированным изначально большей частью ложится на плечи местных самоуправлений. Это значит, что свободных денег становится меньше и на других планах приходится ставить крест. Например, из-за этого Йыхви пришлось отказаться среди прочего и от строительства футбольного холла.

Однако в случае с Кесклиннаской основной школой Кохтла-Ярве, кроме повышения стоимости строительства, головную боль вызывают также предполагаемые финансовые корректировки со стороны государства. Это означает, попросту говоря, что по каким-то причинам, вытекающим из договора, государство намерено уменьшить свой финансовый вклад, что нанесет еще один сильный удар по городскому бюджету, и без того сбалансированному в последний момент с большими трудностями и болезненными урезаниями. Это будет большой удар, если на строительство школы от государства не поступит два миллиона.

Поначалу вокруг этого много неясного. Даже члены комиссии по образованию при горсобрании на недавнем заседании толком не поняли, когда же будет готово здание школы и сколько денег в итоге это потребует от города.