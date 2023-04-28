Представившиеся трейдерами мошенники выманили у жертвы 12000 евро

По сообщению Пыхьяской префектуры, в четверг в полицию обратился 39-летний мужчина. В прошлом году он познакомился в социальных сетях с человеком, по рекомендации которого начал торговать криптовалютой.

Мужчина зарегистрировался на торговой платформе baxfx.com, загрузил приложение MT4 на свой телефон и открыл криптовалютный кошелек у поставщика услуг OKX. В течение нескольких месяцев он переводил криптовалюту на якобы торговую площадку.

Когда он попытался вывести прибыль, с него под различными предлогами стали требовать доплату.