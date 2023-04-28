Владельцев разобранных и уничтоженных автомобилей просят снять их с учета

- Целью дорожного реестра является ведение учета транспортных средств, маломерных судов, водительских удостоверений и других документов, удостоверяющих право управления, карточек цифровых тахографов, - пояснил Карл Йоозеп Пийрфельдт, руководитель службы транспортных средств и реестра Департамента транспорта.

По его словам, цель удаления уничтоженных транспортных средств из дорожного регистра - обеспечить актуальность данных.

В дорожном реестре Эстонии зарегистрировано 290 000 транспортных средств с приостановленной регистрацией, из них 220 000 транспортных средств категорий M1 и N1.

Легковой автомобиль (категория М1) или грузовой автомобиль полной массой до 3500 кг (категория N1), разобранные или уничтоженные до 1 мая 2004 года, могут быть сняты с дорожного учета бесплатно на основании заявления, если на транспортном средстве нет отметки о запрете утилизации или иной специальной отметки в дорожном журнале.

В случае с другими категориями транспортных средств и старых транспортных средств время уничтожения не имеет значения, достаточно подать заявление, но при этом необходимо учитывать, что транспортное средство не должно иметь запрещающей или иной специальной отметки.

Для исключения из регистра легкового или грузового автомобиля полной массой до 3500 кг, который был разобран или уничтожен после 1 мая 2004 года, необходимо дополнительно представить свидетельство об утилизации, выданное лицензированным эстонским утилизатором отходов.