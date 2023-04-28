Зарплаты госслужащих заметно выросли

Как сообщает издание Postimees, показатель средней общей зарплаты госслужащих выше среднего по Эстонии. Это обусловлено обстоятельством, что среди госслужащих доля людей с высшим образованием значительно выше. Если во всей Эстонии насчитывается 43% работников в высшим образованием, то среди государственных служащих – 67%.

По словам руководителя отдела государственного управления и государственной службы Министерства финансов Юлле Харак, зарплаты служащих всегда были противоречивой темой.

- С одной стороны, как будто бы общество ожидает, чтобы зарплаты чиновников снизились и за деньги налогоплательщиков им не платили бы очень высокую зарплату. С другой стороны, есть ожидание, чтобы государство хорошо функционировало, услуги были бы доступны, а поставщики услуг профессиональны, - сказал он.

- Сколько же тогда платить человеку, который обеспечивает функционирование эстонского государства? - спрашивает Харак. - Правительство может решать различные вопросы, но чиновник - это тот, кто претворяет идеи в жизнь, обслуживает государство и граждан - составляет законопроекты, организует выплату пособий и так далее. Также никто и представить не может, что нам не будет обеспечена помощь полиции или спасателей.

Средняя общая зарплата госслужащих в 2022 году составила 2175 евро, рост составил 10,6%. В прошлом году зарплата больше всего выросла у спецслужащих.