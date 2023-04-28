Временное размещение украинских беженцев обошлось Эстонии в 41 млн евро

Сегодня на судне "Isabelle" немноголюдно, - пишет ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Переселение украинских беженцев с парома идет полным ходом, в июле паром сдадут в аренду канадской компании.

Большая часть кают уже пустует. Для компании Tallink сделка с государством стала золотой жилой. За время действия первого договора в прошлом году - с апреля по декабрь - компания получила 16,7 млн евро. Это примерно 42 евро на человека. С декабря прошлого года по март этого государство заплатило за проживание украинских беженцев на корабле 7,5 млн евро, то есть 38 евро на человека. Все вместе - почти 24 млн евро. В Департаменте соцстрахования считают, что выплаты компании Tallink были обоснованы и справедливы.

- За готовность нужно платить. Tallink был готов принимать на корабле "Isabelle" 2000 беженцев и большую часть действия договора паром был полон. Мы заплатили за это меньшую сумму, чем если бы расселили беженцев в отелях, - сказал руководитель отдела в Департаменте социального страхования Вадим Иванов.

В компании Tallink говорят, что все договоры о фрахте, то есть предоставлении корабля другой стороне, всегда шли на пользу. Но размещение украинских беженцев означало не только доходы, но и расходы.