Временное размещение украинских беженцев обошлось Эстонии в 41 млн евро

Размещение украинских беженцев в местах временного проживания обошлось Эстонии в 41 млн евро. Порядка 24 млн получила компания Tallink. В Департаменте социального страхования эти цифры называют обоснованными, поскольку альтернатива обошлась бы государственной казне дороже кают парома "Isabelle".
Сегодня на судне "Isabelle" немноголюдно, - пишет ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Переселение украинских беженцев с парома идет полным ходом, в июле паром сдадут в аренду канадской компании.
Большая часть кают уже пустует. Для компании Tallink сделка с государством стала золотой жилой. За время действия первого договора в прошлом году - с апреля по декабрь - компания получила 16,7 млн евро. Это примерно 42 евро на человека. С декабря прошлого года по март этого государство заплатило за проживание украинских беженцев на корабле 7,5 млн евро, то есть 38 евро на человека. Все вместе - почти 24 млн евро. В Департаменте соцстрахования считают, что выплаты компании Tallink были обоснованы и справедливы.
- За готовность нужно платить. Tallink был готов принимать на корабле "Isabelle" 2000 беженцев и большую часть действия договора паром был полон. Мы заплатили за это меньшую сумму, чем если бы расселили беженцев в отелях, - сказал руководитель отдела в Департаменте социального страхования Вадим Иванов.
В компании Tallink говорят, что все договоры о фрахте, то есть предоставлении корабля другой стороне, всегда шли на пользу. Но размещение украинских беженцев означало не только доходы, но и расходы.
- В списке расходов и портовые сборы, и затраты на персонал и топливо, поскольку его потребляет и корабль, который стоит у причала, - сказала руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк.
Одним из первых и самых известных мест проживания украинских беженцев стал отель "Džingel". В руководстве гостиницы отмечают, что государство обратилось к ним с запросом о возможном размещении беженцев за некоторое время до начала войны.
- Я не могу сказать, был ли целью этого запроса прием именно военных беженцев из Украины. Такой информации на тот момент еще не было. Мы же со своей стороны сделали ценовое предложение на услугу размещения, - сказала руководитель отеля "Džingel" Пилари Вийн.
После окончания срока действия договора с государством отель "Džingel" опустел: украинских беженцев переселили на паром. В настоящий момент гостиницу и государство связывает другой договор, который подразумевает, что в случае крайней необходимости отель вновь откроет свои двери для беженцев.
- Если необходимость для размещения беженцев возникнет вновь, мы будем готовы. При этом никаких финансовых обязательств в связи с этим ожиданием у государства, по крайней мере, перед нами, нет, - сказала Вийн.
С начала российского вторжения в Украину государство потратило порядка 41 млн евро на размещение украинских беженцев. Большая часть этих средств отправилась в копилку компании Tallink.