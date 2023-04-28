Цена газа возвращается к довоенному уровню

"Eesti Gaas" снижает цену для внутренних клиентов в гибком пакете с июня до 0,64 евро за кубометр.
Как сообщает компания "Eesti Gaas" на своей домашней странице, до конца апреля газ будет стоить 0,74 евро, с 1 мая цена снизится на семь процентов до 0,69 евро, а с июня газ будет стоить 0,64 евро за кубометр с учетом НДС.
- Падение мировой цены на газ до довоенного уровня и заказанные нами большие объемы СПГ помогают снизить цену на газ для покупателя, - сообщил председатель правления компании Маргус Каасик.
С начала года компания "Eesti Gaas" доставила в порты Клайпеды в Литве и Инкоо в Финляндии пять танкеров-газовозов, то есть столько же, сколько за весь пошлый год. На этой неделе "Eesti Gaas" объявила о заказе еще одного газовоза.
- Рыночная доля "Eesti Gaas" в реализации природного газа на балтийско-финском рынке выросла до 17,5 процентов, мы стали крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в регионе, - отметил Каасик.
В середине апреля компания объявила о подписании договора о покупке крупнейшей газораспределительной сети Латвии "Gaso".
Максимальная цена газа на фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Украине, осенью прошлого года составляла 2,85 евро за кубометр. Снижение цены для клиентов Eesti Gaas за полгода составило более 77 процентов.