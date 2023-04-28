Цена газа возвращается к довоенному уровню

Как сообщает компания "Eesti Gaas" на своей домашней странице, до конца апреля газ будет стоить 0,74 евро, с 1 мая цена снизится на семь процентов до 0,69 евро, а с июня газ будет стоить 0,64 евро за кубометр с учетом НДС.

- Падение мировой цены на газ до довоенного уровня и заказанные нами большие объемы СПГ помогают снизить цену на газ для покупателя, - сообщил председатель правления компании Маргус Каасик.

С начала года компания "Eesti Gaas" доставила в порты Клайпеды в Литве и Инкоо в Финляндии пять танкеров-газовозов, то есть столько же, сколько за весь пошлый год. На этой неделе "Eesti Gaas" объявила о заказе еще одного газовоза.

- Рыночная доля "Eesti Gaas" в реализации природного газа на балтийско-финском рынке выросла до 17,5 процентов, мы стали крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в регионе, - отметил Каасик.

В середине апреля компания объявила о подписании договора о покупке крупнейшей газораспределительной сети Латвии "Gaso".