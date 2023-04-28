ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонские школа и гимназия в Нарве получили повод отпраздновать

Общий учебный дом Нарвской эстонской государственной гимназии и основной школы будет достроен к концу текущего календарного года. На сегодня строение достигло своей максимальной высоты - около 17 метров, что традиционно становится праздником стропил и позволяет рабочим на радостях как следует поесть и выпить крепенького.
Единый супердом Нарвской эстонской государственной гимназии (НЭГГ) и находящейся под ее административным крылом Нарвской эстонской основной школы рассчитан на 400 учащихся. Двери распахнутся и учеба здесь пойдет в январе 2024 года. Изначально мечтали о сентябре 2023 года, однако активное строительство, начавшееся в районе Старой Нарвы между улицами Краави и Харидузе осенью 2022 года, заняло на четыре месяца больше.
Директор НЭГГ Ирене Кяосаар, живущая буквально в соседнем доме с окнами на стройплощадку, ежедневно видит, как строители из ТОО "Nordlin Ehitus" работают с семи утра и практически без выходных, за что директор сильно им благодарна.
- Смотрите фотогалерею, как проходил 28 апреля праздник стропил на стройплощадке Нарвской эстонской государственной гимназии и основной школы, а также как выглядят сейчас их будущие классы:
На празднике стропил 28 апреля работяги услышали много слов благодарности от разных высокопоставленных руководителей, чиновников и мэра Нарвы Катри Райк. Последняя подарила строителям мешок конфет с нарвской городской символикой.
- Значение для Нарвы Эстонской госгимназии и основной школы невозможно переоценить. Уверена, что школа станет заодно центром эстонской общины в Нарве, - сказала Райк среди прочего.
- Образовательный комплекс Нарвской эстонской государственной гимназии и Нарвской эстонской основной школы спроектирован архитекторами Маркусом Каазиком, Карин Харкмаа и Яной Пярн из архитектурного бюро "3+1". Архитекторы интерьера - архитекторы "T43" Ахти Грюнберг, Тынис Калве и Мари-Лийс Сыбер. Ландшафтную архитектуру выполняет "Lootusprojekt". Застройщик - ТОО "Nordlin Ehitus".
- Нетто-площадь здания составляет 4948 кв. м, им будут пользоваться 135 учеников основной школы и 252 гимназиста.
- Стоимость строительно-монтажных работ здания - 16,8 млн евро, к чему добавляется НСО.
- В 2023 году будет сдано еще одно школьное здание - Нарвская гимназия на улице А. Пушкина. Образовательный комплекс спроектирован архитектурным бюро "Salto". Стоимость строительных работ здания составляет около 13,9 млн евро.
- Строительство школьных зданий финансируется из Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета.
Эстонская госгимназия в Нарве популярна
Во время строительства совершенно новой и реконструкции старой части НЭГГ школьники и гимназисты учатся на замещающих площадях. Если работа основной школы в целом уже давно организована, то гимназическое звено формируется на новый лад. Нарвская эстонская госгимназия становится популярной, если не сказать - модной.
Штат учителей НЭГГ для преподавания гимназистам базовых основных предметов - всего двадцать рабочих мест - почти весь укомплектован. Как рассказала Ирене Кяосаар, пока не хватает учителя биологии и учителя математики, но с кандидатами на эти два места вот-вот пройдут собеседования и будет сделан выбор.
Новых гимназистов-десятиклассников уже зачислили в НЭГГ - это 95 человек, еще пятерым предстоит тестирование на следующей неделе. В сумме сто парней и девушек принимаются на 80 запланированных для десятиклассников учебных мест, и тут предполагается, что некоторые подали заявления сразу в две или три гимназии, так что им нужно будет сделать окончательный выбор.
Вдобавок к новым десятиклассникам в НЭГГ переходят более старшие гимназисты из прежней эстонской гимназии и Нарвской Ваналиннаской государственной школы, которые обе станут со следующего учебного года основными школами. Плюс еще несут заявления 11-12-классники из прочих гимназий Нарвы, соседних городов, Йыхви и даже далеких уголков Эстонии. Так что популярность отнюдь не вымышленная.
Партнером госгимназии станет даже прокуратура
В тот же праздничный день 28 апреля НЭГГ подписала договор о добрых намерениях и сотрудничестве с рядом учреждений культуры, действующих прежде всего в Нарве, а также в Ида-Вирумаа в целом. К числу таких партнеров относятся театральный центр "Vaba Lava", Нарвская художественная резидентура Эстонской академии художеств, Нарвский музей и Нарвская городская центральная библиотека, Ида-Вируский культурный кластер, Фонд интеграции и его Нарвский дом эстонского языка, предприятие "Narva Gate", развивающее территорию бывшей Кренгольмской мануфактуры.
По словам Кяосаар, партнерство с учреждениями культуры даст школьникам и гимназистам еще один фронт для активной деятельности. "Мы очень хотим, чтобы наша молодежь реально участвовала в жизни Нарвы, чтобы они были волонтерами, например, на музыкальных фестивалях, выставках и так далее", - сказала директор НЭГГ.
Вдобавок, как объяснила Кяосаар, учреждения культуры могут предоставить школьникам и гимназистам больше интересных локаций и помещений. "Почему бы здесь не проводить какие-то уроки, потому что школа - это одна среда, а в городе есть много другого разного", - объяснила Кяосаар, приведя в пример кренгольмский особняк Нарвской художественной резидентуры, где только что был подписан с партнерами договор о добрых намерениях.
Кяосаар согласилась, что молодежь ждет от гимназии отнюдь не только культурных впечатлений. Партнерство НЭГГ запланировала еще с полицией, таможней, прокуратурой. Далее будет налаживаться сотрудничество с нарвскими промышленными и иными предприятиями. Молодежь также очень ждет, как показал опрос НЭГГ, знакомства с ИТ-программированием, дизайном, архитектурой и медициной. "Очень многие мечтают стать врачом, стоматологом, спортивным врачом", - отметила Кяосаар, опираясь на результаты опроса.
- Языки - это направление очень популярное, - продолжает она. - Все понимают: чтобы в будущем быть успешным, ты должен знать разные языки. Языки, которые в том числе мы будем предлагать, - финский и шведский, которые исторически были представлены в Нарве, потому что Нарва была связана и с Финляндией, и с Швецией, - добавила Кяосаар.
Этапы развития послевоенной эстонской школы в Нарве
- С 1944 года школа с тремя учениками располагалась на улице Вабадузе и называлась Нарвской II средней школой. Ее организатором и первым учителем была Евгения Трепова. В 1948-1951 годах учебная работа проходила по улице Сепа, в 1951-1960 - по улице Вабадузе.
- В 1960 году был построен первый корпус нынешнего школьного здания на улице Краави, которое теперь называют старым корпусом. До 1962 года учебная работа продолжалась также в здании на улице Вабадузе.
- В 1962 году была построена четырехэтажная пристройка к школьному зданию. В том же году начало работу и русскоязычное отделение школы примерно с 500 учениками. К 1 сентября 1970 года оно переехало в только что построенную школу №10, которая теперь называется Нарвской Паюской школой.
- В 1968 году школа получила название "Нарвская 2-я средняя школа имени Эстонской трудовой коммуны".
- В 1992 году школу переименовали в Нарвскую эстонскую среднюю школу, а с 1994 года она называется Нарвской эстонской гимназией.
- 16 сентября 1995 года в школе произошел взрыв бомбы, в результате которого четырехэтажное здание стало непригодным для использования. Учебная работа продолжилась в старом корпусе в две смены. Восстановленное здание торжественно открыли 2 сентября 1996 года. В церемонии участвовал тогдашний премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи, а освятил вновь открытую школу вирумааский пробст Пеэтер Калдур.
- В начале 2022 года более поздний корпус Нарвской эстонской гимназии пошел под снос, а более старый - под реконструкцию. Как часть комплекса сейчас пристраивается новый корпус.
- С сентября 2022 года Нарвская эстонская гимназия передана властями Нарвы государству. Учеба проходит на замещающих площадях в других частях города, так как продолжается строительство.
- С сентября 2023 года гимназическое звено перейдет в ведение Нарвской эстонской государственной гимназии, учрежденной в феврале 2022 года, тогда как основная школа останется в ведении Нарвской эстонской школы.
- В январе 2024 года гимназия и основная школа начнут работать по соседству в новом образовательном комплексе на улице Харидусе, 3. Его третьим партнером станет Нарвская Ваналиннаская государственная школа, находящаяся рядом и специализирующаяся на методике языкового погружения.
- В 2024 году к образовательному комплексу присоединится эстоноязычный нарвский муниципальный детский сад, строительство которого начато рядом с Нарвской эстонской государственной гимназией.