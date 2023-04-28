ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонские школа и гимназия в Нарве получили повод отпраздновать

Эстонская госгимназия в Нарве популярна

Во время строительства совершенно новой и реконструкции старой части НЭГГ школьники и гимназисты учатся на замещающих площадях. Если работа основной школы в целом уже давно организована, то гимназическое звено формируется на новый лад. Нарвская эстонская госгимназия становится популярной, если не сказать - модной.

Штат учителей НЭГГ для преподавания гимназистам базовых основных предметов - всего двадцать рабочих мест - почти весь укомплектован. Как рассказала Ирене Кяосаар, пока не хватает учителя биологии и учителя математики, но с кандидатами на эти два места вот-вот пройдут собеседования и будет сделан выбор.

Новых гимназистов-десятиклассников уже зачислили в НЭГГ - это 95 человек, еще пятерым предстоит тестирование на следующей неделе. В сумме сто парней и девушек принимаются на 80 запланированных для десятиклассников учебных мест, и тут предполагается, что некоторые подали заявления сразу в две или три гимназии, так что им нужно будет сделать окончательный выбор.

Вдобавок к новым десятиклассникам в НЭГГ переходят более старшие гимназисты из прежней эстонской гимназии и Нарвской Ваналиннаской государственной школы, которые обе станут со следующего учебного года основными школами. Плюс еще несут заявления 11-12-классники из прочих гимназий Нарвы, соседних городов, Йыхви и даже далеких уголков Эстонии. Так что популярность отнюдь не вымышленная.

Партнером госгимназии станет даже прокуратура