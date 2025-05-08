Катри Райк о завершившемся надзоре со стороны министерства: нарвские учителя - самые изученные в Эстонии

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, проверка показала, что в тех классах нарвских школ, где по закону обучение на эстонском языке обязательно, это и было сделано. "Все учителя вели занятия на эстонском языке и говорят по-эстонски, за исключением одного учителя", - сказала Каллас. Она добавила, что существует проблема, заключающаяся в том, что многие учителя эстонского языка, приехавшие в Нарву, не соответствуют квалификационным требованиям, у них нет либо высшего педагогического образования, либо степени магистра. Для этого нужно время.