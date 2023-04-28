При стечении горожан и в сопровождении музыкантов в Старой Нарве запустили три фонтана.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве прошел праздник фонтанов
Впервые с сороковых годов ожил фонтан на Ратушной площади
Первым запустили восстановленный фонтан на фасаде Нарвской ратуши, не работавший с довоенных лет 20-го века. Этот фонтан восстановили в рамках проекта реконструкции здания ратуши и прилегающей Ратушной площади.
Следом за ним пустили воду в фонтаны в историческом Темном саду и на Нарвском береговом променаде. Оба они спали с прошлой осени.
- Смотрите фотогалерею:
Ключевые слова