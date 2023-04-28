Сб, 29.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве прошел праздник фонтанов

Впервые с сороковых годов ожил фонтан на Ратушной площади
Илья Смирнов
, журналист
Facebook Twitter
Comments
В Нарве в праздничной обстановке запустили три фонтана - новый на Ратушной площади, а также остановленные на зиму фонтаны в Темном саду и на речном променаде.
В Нарве в праздничной обстановке запустили три фонтана - новый на Ратушной площади, а также остановленные на зиму фонтаны в Темном саду и на речном променаде. Фото: Ilja Smirnov

При стечении горожан и в сопровождении музыкантов в Старой Нарве запустили три фонтана.

Первым запустили восстановленный фонтан на фасаде Нарвской ратуши, не работавший с довоенных лет 20-го века. Этот фонтан восстановили в рамках проекта реконструкции здания ратуши и прилегающей Ратушной площади.

Следом за ним пустили воду в фонтаны в историческом Темном саду и на Нарвском береговом променаде. Оба они спали с прошлой осени.

  • Смотрите фотогалерею:
Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Нарва
Наверх